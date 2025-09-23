“Correte, c’è un uomo armato di coltello in strada”, paura al Ghetto ebraico di Roma: fermato un uomo

Momenti di paura questa mattina nel cuore del Ghetto ebraico di Roma. In piazza delle Cinque Scole, un uomo è stato fermato dalla polizia di Stato dopo che, nascosto tra i suoi indumenti, gli agenti hanno trovato un coltello.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – che sembrerebbe essere senza fissa dimora – si era seduto accanto a un’auto in sosta, assumendo un atteggiamento che non è passato inosservato.

Alcuni passanti, insospettiti dai suoi movimenti, hanno deciso di chiamare immediatamente le forze dell’ordine.Sul posto sono arrivati gli agenti del distretto Trevi, che hanno proceduto al controllo.

L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in commissariato per l’identificazione e per ulteriori accertamenti.

Al momento, la sua posizione è al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire i motivi della sua presenza in zona e di chiarire l’intera vicenda.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.