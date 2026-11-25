La 32ª edizione della “Corri alla Garbatella” 2026 si conferma una delle grandi classiche del podismo romano, facendo registrare il record assoluto di circa 1.200 iscritti tra gara competitiva, non competitiva, passeggiata ludico-motoria e la corsa dedicata ai più piccoli, “Corri forte e cresci bene”.

A tagliare per primi il traguardo dopo i 9,8 chilometri del tracciato — articolato su due giri da 4,9 km lungo le strade più suggestive e storiche del rione — sono stati Lorenzo Martinelli (S.S. Lazio Atletica Leggera) tra gli uomini e Pamela Gabrielli (Runforever Aprilia) tra le donne.

Una macchina organizzativa che unisce il quartiere

Il successo della manifestazione porta la firma del presidente Walter Graziani, dell’Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella, del Comitato Organizzativo e dei tantissimi collaboratori e volontari che lavorano tutto l’anno per tenere alto il nome di uno dei quartieri più antichi e identitari della Capitale. Un progetto collettivo che coinvolge istituzioni, commercianti, artigiani, scuole e residenti.

Fondamentale anche quest’anno il supporto tecnico dell’ACSI, guidata dall’esperienza di Roberto De Benedittis — già organizzatore dell’Appia Run, ex segretario generale Fidal Lazio e storico promotore di eventi come Corri per il Verde e La Corsa delle Donne — che ha gestito con grande professionalità la complessa logistica legata ai numeri record di questa edizione.

Il ricordo di chi ha amato lo sport e la Garbatella

Come da tradizione, la gara è stata anche un momento di forte commozione e memoria per il quartiere. Il quarto memorial della manifestazione è stato dedicato a Sergio Agnoli ed Elisabetta Beltrame, due figure speciali che hanno dedicato la vita allo sport e alla sua diffusione.

Un trofeo speciale, intitolato all’amato insegnante del quartiere Maestro Nicola Perfetti, è stato invece assegnato alla classe elementare con il maggior numero di partecipanti. Toccante, infine, la presenza della famiglia Santilli-Andreozzi, che anche quest’anno ha contribuito all’acquisto delle coppe in memoria del figlio Tommaso, istruttore sportivo del rione tragicamente scomparso a causa di un pirata della strada.

I ringraziamenti e le istituzioni presenti

Nel suo intervento dal palco, il presidente Walter Graziani ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, a partire da Poste Italiane per aver messo a disposizione gli spazi di via Guglielmo Massaia — cuore logistico della manifestazione per consegna pettorali, pacchi gara, ristoro e premiazioni — fino ai commercianti e ai volontari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, presente per la consegna dei trofei, alla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli (che ha portato i saluti del Consiglio Comunale di Roma Capitale), all’Assessore capitolino Massimiliano Smeriglio, al Presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio, oltre alle assessore municipali Maya Vetri (Cultura) e Francesca Vetrugno (Politiche Scolastiche).

Gli ordini di arrivo

Nella gara maschile, vittoria netta per Lorenzo Martinelli (S.S. Lazio Atletica Leggera) che ha fermato il cronometro sul tempo di 33’40”. Alle sue spalle si è piazzato Emanuele Battaglia (Runforever Aprilia) in 35’54”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Patrizio Sangermano della Podistica Solidarietà, storica società romana guidata dal presidente Giuseppe Coccia.

Combattutissima fino all’ultimo metro la gara femminile, vinta in volata da Pamela Gabrielli (Runforever Aprilia) con il tempo di 40’31”, davanti a Kalliopi Schistocheili (Libera Atletica) seconda per un solo secondo in 40’32”. Terzo posto per Chiara Collatina (Atletica La Sbarra) con il tempo di 40’44”.

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