Corri con l’A.S.D. Atletica Tor Tre Teste

I successi mondiali dell’atletica si raggiungono rafforzando le società che, come l’A.S.D. Atletica Tor Tre Teste, si dedicano a questa disciplina con grande passione.

Per questo segnaliamo il corso di atletica leggera che inizierà il 7 settembre 2021, sul sito dell’Atletica Tor Tre Teste ci sono gli #orari per le categorie. Il consiglio è di recarsi al campo Antonio Nori, anche solo per una #prova