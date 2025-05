Corruzione e appalti stradali pilotati, per la manutenzione stradale a Roma: 5 arresti e 17 società bandite

Asfalto troppo sottile, ma mazzette pesanti. Sotto la superficie delle strade romane, si nascondeva una rete criminale ben più profonda.

È quanto emerso da un’indagine shock condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che ha portato all’arresto di cinque persone, tutte finite in carcere, e alla messa al bando di 17 società dal partecipare a nuovi appalti pubblici.

Il tutto su disposizione del GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura capitolina.

Il cuore della truffa? Una vera e propria organizzazione imprenditoriale parallela, costruita su una galassia di imprese intestate a prestanome, tutte riconducibili a un’unica regia.

Il settore è quello dei lavori di manutenzione stradale: un comparto da milioni di euro, su cui i clan degli affari avevano messo le mani con astuzia, corruzione e furbizie contabili.

Appalti truccati e ditte gemelle

Il meccanismo era collaudato: per aggiudicarsi i bandi pubblici — soprattutto quelli di Roma Capitale e ASTRAL (Azienda Strade Lazio) — il gruppo creava società fittizie, formalmente separate ma in realtà controllate dalla stessa cabina di regia.

In questo modo, si gonfiava artificiosamente la concorrenza tra “offerenti” apparentemente diversi, ma che remavano tutti nella stessa direzione. Una regia unica, capace di manovrare gare pubbliche a proprio vantaggio.

Lavori fatti male e risparmi illeciti

Oltre alla manipolazione delle gare, gli inquirenti hanno scoperto gravi irregolarità nell’esecuzione degli appalti.

Le imprese — secondo gli inquirenti — risparmiavano sui materiali, stendendo strati di asfalto più sottili di quelli previsti, o utilizzando materie prime di qualità inferiore.

Un doppio guadagno: intascavano il prezzo pieno ma spendevano la metà. Il risultato? Strade rifatte solo sulla carta, ma già rovinate dopo pochi mesi, con ricadute pesantissime su traffico e sicurezza urbana.

Bancarotte e società usa-e-getta

Come se non bastasse, alcune delle società coinvolte sono risultate tecnicamente fallite, usate come contenitori temporanei e poi svuotate prima di eventuali controlli fiscali. Un classico schema da “trasferimento fraudolento di valori”, secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Le indagini e le prossime mosse

L’inchiesta ha preso forma anche grazie alla collaborazione attiva di Roma Capitale e ASTRAL, che dopo alcuni sospetti interni avevano avviato audit e verifiche.

I loro riscontri si sono affiancati al lavoro certosino delle Fiamme Gialle, che hanno documentato una vera e propria associazione per delinquere, con ramificazioni economiche e politiche ancora in via di definizione.

I cinque arrestati sono stati trasferiti in carcere con l’accusa di corruzione, turbativa d’asta, frode, bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di beni.

Per le 17 imprese coinvolte, il futuro sarà ora lontano dagli appalti pubblici.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.