Corsa dei Santi, iscrizioni aperte fino al 15 settembre 2021

Il prossimo primo novembre a Roma Piazza San Pietro, si terrà la XIII edizione della Corsa Dei Santi, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla situazione sanitaria attuale.

I percorsi sono due, uno agonistico di 10 km per gli atleti Fidal e Runcard ; uno sempre di 10 km per gli amatori.

A promuoverla la manifestazione sportiva sarà anche quest’anno Missioni Don Bosco, organismo della Congregazione Salesiana che pone all’attenzione dei runner e dei spettatori che seguiranno lo Speciale TG 5 in diretta TV, un progetto per combattere e prevenire lo sfruttamento minorile in Columbia . Consiste nello sviluppo di un piano globale che mira a prevenire ogni forma di sfruttamento proponendo di vita alternativa o mira a rafforzare la coesione famigliare e ad agevolare un cambio generazionale di mentalità.

Si tratta di migliorare le condizioni dei giovani a rischio e promuovere formative e professionali per i bambini ei ragazzi di strada.

Le iscrizioni 2021 La Corsa dei Santi 13° edizione attraverso il portale ENTERNOW oppure inviando una e-mail a iscrizionicorsadeisanti.it Sarà necessario l’upload della scheda iscrizioni che puoi scaricare in questa pagina e del certificato medico.

La Corsa dei Santi chiamata per la data in cui si svolge e cioè il primo novembre , Festa dei Ognisanti, è una manifestazione sportiva cresciuta progressivamente fino a raggiungere l’edizione 2021 con migliaia di partecipanti . mantenendo fede ai suoi molteplici scopi istituzionali che sono quelli di: dare visibilità alla festa popolare alla celebrazione di organismi dalla quale prende il nome.; portare in primo piano un’emergenza umanitaria che chiede la nostra solidarietà; promuovere i valori dello sport secondo la tradizione educativa salesiana.

Il suo percorso che si snoda all’interno nel centro storico di Roma, tra piazze, chiese e palazzi gentilizi , e alla presenza di atleti in gara insieme ad intere famiglie in festa ne fa una delle corse più belle del mondo. Alla gara sono invitati atleti professionisti e non., campioni e principianti, vantino essi prestazioni

Ritrovo partenza: corsa 10 km competitiva il ritrovo è previsto dalle ore 7.00 in via Paolo VI e la partenza alle ore 8.30 in Piazza Pio XII – ( antistante Piazza San Pietro) Cora 10km non competitiva : la partenza sarà alle ore 9.00 a ridosso di Piazza Pio XII A.S.D. Corsa dei Santi , via Costantino Beschi 20B – 00125 Roma tel 06.68136315 Fax 06.89281208. www corsa dei santi

La tredicesima edizione della Corsa dei Santi è in programma il 1 novembre 2021, con partenza ed arrivo da Piazza San Pietro. La ripresa televisiva è come sempre affidata a Canale 5. A.S.D.

Ogni edizione della Corsa si propone di dare maggiore visibilità ad importanti progetti benefici. Tali iniziative di solidarietà vengono sostenute tramite testimonial famosi e una raccolta fondi telefonica nel corso dello “Speciale TG 5” dedicato alla Corsa.