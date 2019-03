Corsa per l’autismo, Figliomeni (FDI): “Solidarietà per sostenere il Progetto Filippide”

“Domenica 31 marzo alle 9.30, presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, sarà protagonista la “Run for Autism”, una corsa che percorrerà le strade della Capitale, nella quale ragazzi autistici e runner provenienti da tutta Italia, testimonieranno come lo sport sia un veicolo di grande importanza per sensibilizzare l’opinione pubblica.

“L’evento promosso dal Progetto Filippide, a cui sarò felice di partecipare come vice presidente dell’Assemblea Capitolina, riveste il merito di catalizzare l’attenzione della cittadinanza su un tema delicato come l’autismo, e proprio per questo motivo formuliamo agli organizzatori ed ai partecipanti i migliori auguri”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina.