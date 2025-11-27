Corse gratuite mai attivate: il curioso caso tra monopattini e biciclette a Roma. Scattano le ispezioni

Da settimane, nelle chat e nelle caselle mail degli abbonati Metrebus circola lo stesso sfogo: “Ho richiesto il pass gratuito, ma non arriva mai”.

Una lunga attesa che non è passata inosservata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ora punta i riflettori sui tre colossi della micromobilità a Roma — Bird, EmTransit e Lime.

Le società, le uniche autorizzate a gestire monopattini ed e-bike in sharing fino al 2026, sono finite nel mirino dell’Antitrust per una presunta pratica commerciale scorretta.

Il sospetto è che abbiano rallentato o ostacolato l’attivazione dei pacchetti di corse gratuite destinati ai possessori dell’abbonamento annuale Metrebus: un incentivo voluto dal Campidoglio per spingere i romani a combinare mezzi pubblici e sharing.

Ma qualcosa, secondo gli utenti, non avrebbe funzionato come previsto. Una volta richiesta l’attivazione del Pass, molti abbonati raccontano di essere rimasti bloccati per giorni o settimane, senza che il servizio risultasse effettivamente disponibile.

Chi ha provato a ottenere risposte dal customer care si è trovato davanti a email interlocutorie, promesse di “verifiche in corso” e inviti generici a “restare in attesa”. Risultato: il Pass gratuito è rimasto, in numerosi casi, un beneficio sulla carta.

Una situazione che ha spinto l’Antitrust ad avviare un’istruttoria formale. E martedì 25 novembre i funzionari dell’Autorità, affiancati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, si sono presentati nelle sedi operative delle tre società per raccogliere documenti e verificare come venivano gestite le richieste degli utenti.

Ora sarà compito dell’Autorità capire se si sia trattato di semplici ritardi tecnici o di un comportamento tale da limitare l’accesso a un diritto garantito ai cittadini romani e influire sul corretto funzionamento del servizio in città.

Nel frattempo, in strada, i monopattini continuano a sfrecciare. Ma per molti abbonati Metrebus, la corsa gratuita — almeno per ora — resta ferma al palo.

