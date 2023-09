Corso di atletica per adulti over 22 anni a Tor Tre Teste

Dall’11 settembre 2023, parte il nuovo corso di atletica per adulti, over 22 anni, organizzato dall’Atletica Tor Tre Teste.

Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano migliorare la propria forma fisica e vivere uno stile di vita attivo.

Questo corso si terrà ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:15 alle 19:30, presso l’impianto sportivo Antonio Nori, in via Largo Serafino Cevasco.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo corso è la flessibilità degli allenamenti.

Gli iscritti potranno decidere di partecipare ad uno, due o tre allenamenti a settimana, in base alle proprie esigenze e disponibilità.

Questo permette a chiunque di partecipare, anche se ha un’agenda molto impegnata.

Ma quali sono i benefici di questo corso di atletica?

Innanzitutto, l’atletica è uno sport completo che coinvolge tutto il corpo.

Durante gli allenamenti, verranno sviluppate diverse abilità fisiche, come la resistenza, la forza e la velocità.

Questo porterà ad un miglioramento generale della forma fisica e ad un aumento della capacità aerobica.

Inoltre, l’atletica è un’attività che favorisce il dimagrimento e la tonificazione muscolare.

Gli allenamenti, infatti, prevedono esercizi specifici per braccia, gambe, addominali e glutei, che permettono di scolpire il corpo e ottenere una silhouette più tonica.

Ma non è tutto.

L’atletica è anche un ottimo modo per ridurre lo stress e migliorare il benessere psicofisico.

Durante gli allenamenti, infatti, vengono rilasciati endorfine, noti come gli “ormoni della felicità”, che contribuiscono a migliorare l’umore e ridurre l’ansia.

Inoltre, l’atletica favorisce la concentrazione e l’autostima, aiutando le persone a sentirsi più sicure di sé e a gestire meglio lo stress quotidiano.

Partecipare a questo corso di atletica significa anche entrare a far parte di una comunità di persone motivate e appassionate dello sport.

Questo permette di creare nuove amicizie e di condividere l’entusiasmo per il raggiungimento degli obiettivi personali.

Per partecipare al corso di atletica per adulti non sono richieste particolari competenze o preparazione fisica.

Gli allenamenti saranno adattati alle diverse capacità degli iscritti, in modo da garantire a tutti un’esperienza positiva e gratificante.

Non perdere questa occasione per migliorare la tua forma fisica e vivere uno stile di vita attivo.

Per iscriversi al corso di atletica per adulti e scoprire tutti i benefici che questo sport può offrirti, chiama il 34.2827977 o invia una mail a info@atleticat3t.it e chiedi una lezione gratutita.

Ricorda, puoi partecipare ad uno, due o tre allenamenti a settimana, in base alle tue esigenze.

Ti aspettiamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:15 alle 19:30 presso l’impianto sportivo Antonio Nori, in via Largo Serafino Cevasco.

Non rimandare, il tuo benessere è importante!

A.S.D. Atletica Tor Tre Teste Via Davide Campari 164, 00155, ROMA CF 97976200580 info@atleticat3t.it www.atleticatortreteste.it