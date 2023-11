Corso Francia, riapertura parziale. Ripristinato flusso idrico

Voragine a Corso Francia, all’altezza di via Flaminia: riaperta parzialmente la strada in direzione Roma centro e ripristinato il flusso idrico nell’area.

“Le lavorazioni che si sono svolte per tutta la notte da parte delle squadre Acea hanno consentito, già dalle prime ore del mattino – ha spiegato il presidente del Municipio XV Daniele Torquati – la riapertura parziale e limitata di Corso Francia solo ed esclusivamente nella corsia in direzione Roma centro, chiusa in via precauzionale da ieri sera. Rimane chiusa la corsia nella direzione opposta per cui siamo in attesa delle ulteriori verifiche e per cui ci troveremo a gestire il traffico in uscita nelle ore pomeridiane. Il flusso idrico e’ stato riaperto”.