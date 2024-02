Corte Conti Lazio: “Nel 2023 danni erariali per oltre 36 milioni di euro”

“Con specifico riguardo alla responsabilità amministrativa, nel corso del 2023 sono stati definiti 140 giudizi e sono state emesse 138 sentenze e 20 ordinanze istruttorie”.Così il presidente della Corte dei Conti del Lazio Tommaso Miele in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Miele poi ha aggiunto che nel 2023: “la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha tenuto 99 udienze (udienze collegiali e udienze monocratiche per le convalide dei sequestri conservativi); le udienze camerali per le istanze di rito abbreviato ex articolo 130 del Codice di giustizia contabile sono state 20 e le udienze monocratiche dei giudici monocratici delle pensioni sono state 60”.

“A fronte di 79 giudizi di responsabilità pendenti al 1° gennaio 2023, ne sono pervenuti, nel corso dell’anno 2023 143 – ha proseguito nella relazione – Al 31 dicembre 2023 ne risultavano pendenti 50, considerati 23 quelli introdotti e definiti nel corso dell’anno. Per quanto riguarda le condanne, l’ammontare complessivo è pari alla somma di 36.555.724 euro, mentre per quanto riguarda le parti nel processo, 127 di esse hanno riportato una condanna e 113 sono andate assolte”.

