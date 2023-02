Cosa impedisce l’apertura del parcheggio di viale Cingoli?

Presentata dal Consigliere Fabrizio Montanini (Lega) alla Direzione Tecnica del IV Municipio una richiesta di accesso agli atti per conoscere tempi e modalità di presa in carico da parte dell’amministrazione municipale del parcheggio sotterraneo ubicato in viale Giorgio Cingoli (Casal Bruciato).

Da diverso tempo i residenti dell’immobile di viale Cingoli 11 chiedono l’apertura del parcheggio antistante l’edificio, poiché non tutti i residenti sono proprietari dei box sottostanti l’edificio e gli spazi destinati a parcheggio su strada risultano insufficienti, costringendo gli automobilisti a parcheggiare lungo tutta la via, in tratti dove la sosta risulta vietata (e ricevendo quindi quotidianamente contravvenzioni da parte della polizia locale).

Attualmente nello stabile risiedono oltre 500 famiglie ma gli appartamenti in tutto sono un migliaio e di conseguenza la situazione può solo che peggiorare.

Il parcheggio sotterraneo in questione fu costruito 6 anni fa dal privato costruttore nell’ambito degli oneri concessori che vanno garantiti al Comune in sede di progettazione, ma a distanza di anni risulta ancora chiuso e non utilizzabile.

Il fine della richiesta di accesso è quindi quello di capire a che punto sia l’iter di consegna del parcheggio dal privato al Comune o per conoscere eventuali elementi ostativi che ne impediscano l’apertura e la conseguente fruizione da parte dei residenti.