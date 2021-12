Cosa mangiare per migliorare la circolazione e rendere più belle le gambe

Con l’avanzare dell’età, le gambe rischiano di diventare più pesanti e meno belle, spesso a causa delle vene varicose. Le vene varicose sono delle dilatazioni dei vasi venosi (cioè i vasi in cui scorre il sangue carico di anidride carbonica), che tendono ad assumere un andamento tortuoso, in particolare a livello superficiale nelle gambe. La causa delle vene varicose è ancora sconosciuta, ma sembra che uno dei fattori scatenanti sia la debolezza delle pareti dei vasi sanguigni, che può essere anche ereditaria. I vasi sanguigni indeboliti perdono elasticità e tendono a rigonfiarsi.

L’indebolimento delle pareti tende a rendere più lunghe e larghe le vene. Queste, compresse nello stesso spazio in cui si trovavano prima di allungarsi ed allargarsi, tendono ad attorcigliarsi su se stesse prendendo la caratteristica forma a “ serpentelli verdi ” sotto la cute.

Le donne sono più soggette degli uomini allo sviluppo di vene varicose, soprattutto durante la gravidanza. La comparsa delle vene varicose è favorita da tutte quelle condizioni che aumentano la pressione a livello delle gambe, come l'obesità, la stitichezza e la posizione eretta prolungata, soprattutto in ambiente caldo.

I principali sintomi delle vene varicose sono:

sensazione di pesantezza, stanchezza e/o indolenzimento alle gambe;

sensazione di bruciore, a volte accompagnato da gonfiore;

dolore (che diventa più forte dopo essere stati seduti o in piedi per lungo tempo);

Spesso possono comparire alterazioni cutanee, come dermatiti e arrossamenti, dovuti al grattamento della varice. La conseguenza più grave è l’ulcera varicosa, una lesione sanguinante. Inoltre, le persone particolarmente suscettibili possono sviluppare complicanze come la flebite, un’infiammazione delle vene, e la trombosi venosa superficiale, ovvero l’occlusione del vaso venoso a causa di un coagulo la cui formazione viene favorita dal ristagno di sangue.

Il controllo del peso, soprattutto per le donne in menopausa, e un’alimentazione equilibrata possono sicuramente aiutare in caso di vene varicose e gambe pesanti.

La dieta per prevenire le vene varicose

Per quanto riguarda la dieta, alcune sostanze contenute nei cibi possono aiutare contro le vene varicose.

In particolare:

Gli antiossidanti , come i bioflavonoidi e le vitamine A, C ed E . Gli antiossidanti si trovano soprattutto in frutta e verdura fresche , per questo bisogna mangiarne in abbondanza, cercando di variare spesso i colori e le qualità degli ortaggi.

Il betacarotene (precursore della vitamina A) è contenuto in tutti i vegetali di color giallo-arancione (es. zucca, carote, patate dolci, pesche, melone, ecc.); la vitamina A si trova in abbondanti quantità negli alimenti di origine animale come Grana Padano DOP, uova, pesce, nel fegato, ecc.; la vitamina C si trova soprattutto nei kiwi , nelle fragole, negli agrumi (limoni, arance, mandarini, ecc.) e in tutta la frutta acidula in generale; infine, la vitamina E si trova nei frutti oleosi come le olive (quindi anche nell’olio di oliva ), nella frutta secca oleosa come noci e mandorle , e nei semi di grano.

, contenute specialmente . Acidi grassi insaturi, quali omega 3 e omega 9, poiché favoriscono una buona circolazione sanguigna. Si trovano prevalentemente nei pesci grassi (salmone, tonno, aringa, ecc.), nella frutta secca a guscio e negli oli vegetali.

Altri consigli pratici per la prevenzione e la risoluzione delle patologie cardiologiche, in particolar modo delle vene varicose, riguardano:

Transito intestinale regolare, favorito da un corretto consumo di acqua e di fibre.

Transito intestinale regolare, favorito da un corretto consumo di acqua e di fibre. Consumo giornaliero non superiore a 5 g di sale (un cucchiaino, che corrispondono a 2 g di sodio), considerando non solo quello che aggiungiamo all’acqua di cottura della pasta o del riso, o quello che mettiamo in tavola per condire, ma anche quello contenuto in tantissimi alimenti (es. insaccati, salsa di soia, cibi in scatola, alimenti pronti, maionese e topping vari, ecc.).

Per condire i primi piatti, le zuppe, le minestre, i minestroni o i passati di verdure al posto del sale , puoi utilizzare un cucchiaio di Grana Padano DOP grattugiato. Questo formaggio è il più ricco di calcio tra quelli comunemente più consumati, inoltre apporta buone proteine ad alto valore biologico (inclusi i 9 aminoacidi essenziali), vitamine B2, B12 e vitamina A , e anche antiossidanti come zinco e selenio . Grana Padano DOP è naturalmente privo di lattosio , perciò, nelle giuste quantità e frequenze, può essere consumato in tranquillità da chi è intollerante allo zucchero del latte.

