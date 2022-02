Cosa nasconde il ‘revamping’ (ricondizionamento) del Depuratore ACEA Roma Est?

Il quasi quarantennale braccio di ferro tra cittadini del IV municipio ed ACEA non ha tregua e l’ultimo assalto è nel comunicato stampa del Comune di Roma di fine gennaio. Questo, ridotto all’essenziale e depurato dagli anglicismi perché tutti possano comprendere, ha notificato alla cittadinanza l’ultimo parto della lontananza del Comune di Roma dalla periferia della Città e dai problemi relativi. Il Comune di Roma, in pratica, dà accesso all’ACEA ad un altro fiume di denaro pubblico, noncurante o ignaro della storia, per realizzare un secondo impianto di depurazione delle acque in Via degli Alberini.

L’ulteriore impianto, che chiameremo di aggiornamento evitando il raccapricciante anglicismo, sarebbe finalizzato – secondo il comunicato – a raffinare il gas metano prodotto dalla depurazione dei liquami, ora disperso nell’atmosfera, per trasformarlo in bio-metano da immettere nella rete di distribuzione. Tutto ciò quando il buonsenso avrebbe consigliato – già da decenni – di non continuare a “migliorare” potenziando, ma bensì allontanare il pericoloso impianto dalle abitazioni di un popoloso settore della città. Pericoloso per varie ragioni e non solo per la puzza da sostanze non tutte di nota natura diffuse in atmosfera in sospensione aerosol, ma anche per l’idrogeno solforato e il metano i cui effetti sono riconosciuti disastrosi per il clima.

Noi, che pur abbiamo negli anni raccolto la sofferenza dei cittadini per le attività del depuratore ACEA, abbiamo voluto ugualmente approfondire, come avrebbe potuto fare facilmente pure il Comune di Roma, nella storica stampa locale, sul solerte blog Colli Aniene.org, il web e i social. Abbiamo così dovuto condividere con i lettori l’impressione che i nuovi fondi pubblici all’ACEA, debbano servire non per eliminare il problema principale che è l’emissione di fetore. piuttosto per le crescenti necessità della municipalizzata.

L’ACEA infatti, intensificando il traffico di autocisterne, dimostra di dover rispondere a crescenti sue urgenze operative, come ha dovuto fare più volte nell’arco di quarant’anni, per l’espansione edilizia del quadrante Est con nuovi quartieri quali quello di Ponte di Nona, triplicando nel 2010 la capacità dell’impianto.

Delle aumentate emissioni di puzza, ne hanno sofferto in primis gli abitanti di Colli Aniene che con il vecchio comitato di quartiere, più volte hanno organizzato assemblee, dimostrazioni, cortei, incontri, fino ad ottenere il sequestro dell’Autorità Giudiziaria con la nomina di un commissario, per le varie irregolarità contestate.

Poi altri impianti simili sono stati messi nel tempo sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria sempre per irregolarità ed è stato così che i reflui dei depuratori dei comuni appartenenti alle province di Roma e Rieti (che rientrano nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO 2), sono stati dirottati al depuratore di Roma Est.

Ora è lecito ritenere esecrabile che la nuova amministrazione capitolina, non esamini una buona volta la possibilità – se non addirittura di delocalizzare l’impianto – perlomeno di alleggerirne la portata. E che, senza coscienza dei danni già provocati e di quelli ancora possibili, compia un atto da ignari della realtà locale del quale non hanno ritenuto utile ed opportuno rendere partecipi i cittadini.

Il quartiere di Colli Aniene (che più risente il fenomeno) da parte sua non è in grado di opporre all’ACEA una rappresentanza, un comitato cioè valido al pari di quello che, per più di un quarto di secolo, ha vivacizzato il quartiere, riuscendo a mettere di fronte – in una pubblica assemblea – parti e controparti, cittadini, Consiglio municipale e rappresentanti dell’ACEA, un comitato che, ricordiamo, per ben due volte ha portato i cittadini a bloccare il depuratore ed un’altra ad ottenerne il sequestro giudiziario dell’impianto.

Oggi, a reagire, c’è solo un gruppo di cittadini che promette di organizzare una azione legale collettiva.

Le forze politiche municipali di maggioranza e di opposizione del Campidoglio e del IV Municipio finora non si sono espresse e speriamo vivamente che lo facciano, a tutela della salute dei propri amministrati.

Il Depuratore ACEA di Via degli Alberini, realizzato alla fine degli anni ’60 per depurare i liquami di soli 300mila abitanti, a causa dell’espansione edilizia della parte orientale della Città, già nel 2010 ha dovuto adeguarsi per triplicare la quantità di reflui da trattare, nonostante fin dalla sua nascita abbia promosso proteste, ha sempre utilizzato le mobilitazioni de cittadini per promettere migliorie, che però si sono concretizzate esclusivamente con l’ampliamento dell’impianto e l’aumento dei miasmi.

Il dissenso del territorio è crescente e comincia con l’attivazione da parte di un gruppo di collianiensi di una legale collettiva (Class action) contro l’ACEA perché cessi di trattare Colli Aniene e il IV municipio come refugium peccatorum di tutta la provincia di Roma.

Anche il blog locale esprime dissenso: “il primo atto vero sul territorio di Roma Est da parte della nuova amministrazione capitolina – scrive – ci lascia alquanto perplessi, è un provvedimento preso senza coinvolgere i cittadini di questo territorio”.