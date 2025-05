Droga, soldi e territori: l’asse dei clan che attraversa la Capitale

Roma non è soltanto la città eterna. È anche il teatro, silenzioso e stratificato, di una guerra sotterranea combattuta con la droga, il denaro e il controllo del territorio.

A oggi, secondo i dati più recenti delle autorità investigative, sono almeno 40 le famiglie mafiose – appartenenti a Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra e gruppi criminali locali – che hanno messo radici solide nel tessuto romano e laziale.

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e delle forze dell’ordine tracciano una mappa inquietante: Ostia, Tor Bella Monaca, San Basilio, ma anche zone centrali come Prati, Trastevere e il centro storico diventano crocevia di traffici illeciti, riciclaggio e influenze opache nella vita economica.

Il business principale resta uno: la droga. È la cocaina che muove i milioni, che genera violenza, che crea alleanze e guerre tra clan.

Nel sottobosco criminale romano, la ‘ndrangheta calabrese ha trovato terreno fertile, con famiglie trapiantate e nuovi emissari. Ma non è sola.

I Casalesi, le famiglie camorristiche napoletane e i vertici di Cosa Nostra da anni hanno capito il potenziale della Capitale: una città grande, frammentata, ricca di occasioni, distratta. Una città in cui fare affari e sparire nel nulla, mentre le istituzioni rincorrono, troppo spesso, i danni già fatti.

Al fianco delle storiche mafie del sud, ci sono anche i clan “autoctoni” romani: cresciuti nei vuoti lasciati dallo Stato, figli della malavita capitolina degli anni ’90 e 2000, spesso meno noti ma non meno spietati.

Famiglie come i Casamonica, gli Spada, i Fasciani. Alcune colpite da maxi-processi e arresti eccellenti, ma mai davvero estirpate. Ogni volta che una testa cade, ne spunta un’altra, più giovane e affamata.

Questa alleanza fluida tra mafie storiche e criminalità locale ha un obiettivo comune: trasformare il denaro sporco in investimenti puliti, in bar, ristoranti, hotel, compravendite immobiliari. Roma diventa così non solo piazza di spaccio, ma lavatrice perfetta per miliardi di euro.

Le inchieste raccontano anche di connivenze con professionisti insospettabili, di quartieri dove si respira paura, di giovani arruolati come pusher o vedette, mentre a scuola e in famiglia si combatte una guerra quotidiana per tenerli lontani da quel mondo.

Eppure, nonostante arresti, confische e sentenze, i clan resistono, si riorganizzano, si reinventano. Roma è grande, e chi vuole delinquere sa come mimetizzarsi.

A volte non serve neanche la violenza. Basta il silenzio. Basta l’intimidazione sottile. Basta la promessa di soldi facili in un momento di disperazione.

