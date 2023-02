Così gli interventi alla scuola elementare Via Pirotta

In riferimento agli interventi alla scuola elementare Via Pirotta, Umberto De Felice (CSA Petroselli) informa che l’assessora alle Politiche educative Cecilia Fannunza il 1 febbraio 2023 con l’ufficio tecnico ha fatto un sopralluogo presso la scuola a verifica delle infiltrazioni nelle classi segnalate e che nello stesso giorno è iniziato l’intervento alla guaina.

Inoltre l’assessora Fannunza comunica che “la scuola Elementare di Via Pirotta, unitamente ad altri 7 plessi scolastici, è stata candidata in prima fase e quindi come priorità per essere inserita nel CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) firmato dal Sindaco di Roma Capitale con il Governo, per l’intervento di riqualificazione energetica degli edifici scolastici.

Nello specifico per il suddetto plesso è stato previsto la coibentazione esterna con cappotto termico oltre ad altri interventi sull’involucro edilizio e agli impianti tecnologici per un importo complessivo di €2.705.653,54. Nel mese di gennaio è stato effettuato il primo sopralluogo da parte della Studio affidatario per la redazione del progetto di fattibilità. Per quanto riguarda invece la scuola media Pirotta l’Ufficio Tecnico ha indetto una nuova gara per terminare i lavori di adeguamento dell’impianto antincendo non portati a compimento dalla precedente ditta”.

Rispetto alla costruzione del nuovo Asilo Nido in Via Molfetta – Via Locorotondo l’Assessora Cecilia Fannunza informa di aver “riattivato la linea di finanziamento per la realizzazione dell’opera risultante da tempo sospeso dalla Ragioneria Generale, per una inadempienza contabile.

A un anno dall’insediamento della nuova amministrazione municipale per quanto riguarda l’edilizia scolastica, dopo anni di immobilismo totale, siamo partiti laddove abbiamo riscontrato delle situazioni al limite della sicurezza ,ma è nostro impegno proseguire in questa direzione , per rendere le nostre scuole più funzionali e decorose possibile”.