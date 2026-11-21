Francesco Schettino ha lasciato ieri sera il carcere romano di Rebibbia dopo oltre nove anni di detenzione, accedendo alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Secondo quanto riferito da Qn, il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma giunge all’esito di una valutazione attenta sul percorso trattamentale e sul comportamento mantenuto dall’ex comandante della Costa Concordia, entrato nell’istituto di pena nel maggio 2017 in seguito alla condanna irrevocabile a 16 anni e un mese per il naufragio del 13 gennaio 2012 all’isola del Giglio.

Soddisfazione è stata espressa dalla sua avvocata, Francesca Carnicelli: «La soddisfazione è tanta. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna».

Il ricordo del naufragio del 2012 all’isola del Giglio: 4.229 persone evacuate e 32 morti di otto nazionalità

Il prossimo 13 gennaio cadranno i quindici anni da quella notte del 2012 in cui la nave da crociera si schiantò sugli scogli del Giglio a causa degli errori di manovra durante il cosiddetto «inchino», la rotta ravvicinata verso la costa eseguita per salutare l’isola.

L’impatto causò danni gravissimi allo scafo: sebbene vennero evacuate 4.229 persone tra viaggiatori e membri dell’equipaggio, 32 persone persero la vita (dodici tedeschi, sette italiani, sei francesi, due statunitensi, due peruviani, uno spagnolo, un ungherese e un indiano).

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