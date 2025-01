Costanza Onofri eletta Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del IV Municipio

Avvicendamento alla guida della Commissione Controllo e Garanzia del IV Municipio. Nella giornata di mercoledì 15 gennaio la Commissione di controllo – la cui presidenza è di prassi affidata all’opposizione – ha visto le dimissioni del Presidente in carica Roberto Santoro (FdI) al posto del quale è stata eletta, sempre in quota Fratelli d’Italia, la consigliera Costanza Onofri, già vicepresidente della Commissione Pari Opportunità e membro della Commissione Scuola.

Onofri all’atto del suo insediamento ha ringraziato il suo gruppo politico e i capigruppo di opposizione “per la stima dimostrata e per la loro fiducia nell’indicarmi per questo ruolo.”

“Ringrazio anche chi non ha creduto in me“ ha proseguito la Onofri “Penso che talvolta i giochi di potere debbano venir meno innanzi a scelte di buon senso.” Parlando del lavoro che la attende, ha terminato il suo discorso dicendo che “Questo territorio non può più aspettare, dobbiamo invertire tutti i dati negativi che attanagliano la nostra cittadinanza e i nostri dipendenti”

Onofri ha quindi dichiarato la sua piena disponibilità e collaborazione, auspicando che venga lasciato spazio “a chi lavora incessantemente, a chi non ha paura, a chi non si inchina al potere“.

Roberto Santoro (FdI), Presidente uscente della commissione, ha spiegato le ragioni della sua decisione: “La mia scelta è stata ben valutata e bilanciata. Dopo 20 anni di incarichi credo sia giusto lasciare spazio a chi ha la forza, la determinazione e la tenacia propria della gioventù. Ringrazio la consigliera Onofri per aver accettato l’incarico, abbiamo collaborato per diversi mesi e sono sicuro che farà un buon lavoro. Con le sue competenze è sicuramente la figura più idonea a ricoprire questo ruolo“.

