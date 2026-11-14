“Costruiamo la Consulta del V Municipio”, incontro aperto per definire insieme obiettivi e percorso di lavoro

Dalle proteste sui social alla costruzione di uno spazio stabile di proposta e dialogo con le istituzioni. È questa la sfida lanciata dai cittadini e dalle realtà associative di Roma Est in vista dell’assemblea pubblica “Costruiamo la Consulta”, in programma venerdì 20 novembre 2026 alle ore 17:00 presso gli spazi del Fusolab, in via della Bella Villa 96.

A promuovere l’iniziativa — rilanciata attraverso l’appello di Giorgio Gonnella dell’associazione Volontari per l’Ambiente Roma Est ODV — è un fronte civico determinato a superare la logica sterile delle contrapposizioni da tastiera per mettere in rete competenze, comitati, commercianti ed esperti in vista della nascita della Consulta del V Municipio.

Dal parco Alessandrino-Mistica alla Metro C: tutti i nodi sul tavolo

Il quartier generale del confronto sarà l’Alessandrino, un quadrante attraversato da profonde trasformazioni urbanistiche ma ancora alle prese con pesanti criticità quotidiane. L’ordine del giorno idealmente tracciato dai promotori tocca tutti i nervi scoperti del territorio: dalla gestione, manutenzione e sicurezza del nuovo parco Alessandrino-Mistica (comprensivo del parco Bonafede e dei suoi casali) fino all’impatto della nuova tramvia, passando per l’annoso degrado di strade e marciapiedi, la carenza di parcheggi e le difficoltà della Metro C, segnata da attese prolungate e dall’assenza di segnale telefonico.

Non mancano i temi ambientali e sociali: l’inadeguatezza della rete fognaria di fronte alle bombe d’acqua, la mancanza di alberature contro le isole di calore estive, il contrasto alla criminalità, il carovita e l’emergenza educativa e lavorativa che colpisce i giovani del quadrante, privati anche di presidi culturali nonostante le potenzialità dell’area dell’Acquedotto Alessandrino.

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