Cotral, neo Presidente Cipolla: “Affronterò incarico con impegno e la massima dedizione”

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla Regione Lazio, nostro azionista unico, e in particolare al Presidente Francesco Rocca, per la fiducia accordata nel conferirmi la presidenza del Consiglio di Amministrazione di Cotral S.p.A. Sono pienamente consapevole della grande responsabilità che questo incarico comporta e che affronterò con impegno e con la massima dedizione, conscio dell’importanza del ruolo che Cotral, con la sua nuova governance, ricopre per i cittadini e il territorio.

Un pensiero inoltre va anche alla governance uscente, e in particolare alla presidente Colaceci che fino all’ultimo ha dimostrato ottime capacità manageriali e una grande correttezza istituzionale.

Il trasporto pubblico regionale rappresenta un elemento strategico fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. È un cardine essenziale delle politiche ambientali, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni e alla promozione di uno stile di vita sostenibile. Ma, soprattutto, è una risposta cruciale alle esigenze quotidiane dei cittadini, ai quali dobbiamo garantire un diritto fondamentale: una mobilità efficace, efficiente accessibile e sempre piu’ inclusiva

In vista del Giubileo del 2025, un evento che vedrà la Regione Lazio e Roma Capitale impegnate nell’accoglienza di milioni di visitatori e pellegrini, Cotral sarà in prima linea insieme alle donne e agli uomini dell’azienda per assicurare un servizio di trasporto all’altezza delle aspettative e contemporaneo, con un’attenzione particolare alla qualità, alla puntualità e alla sicurezza. Questo evento rappresenta una sfida straordinaria, ma anche un’opportunità per dimostrare il valore del nostro servizio pubblico e il nostro impegno verso la comunità”.

È quanto dichiara il neo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cotral S.p.A, Manolo Cipolla.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙