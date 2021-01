Covid-19, 1 gennaio 2021: a Roma 807 casi e in tutto il Lazio 1913

“Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-1.821) si registrano 1.913 casi positivi (+146), 23 i decessi (-50) e +702 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%. I casi a Roma città salgono a quota 800.

I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore.

E’ stato un Capodanno di vaccinazioni, nel Lazio si è partiti bene e gli operatori sanitari sono tutti impegnati in prima fila. Molto bene le province soprattutto Frosinone, la Asl Roma 5 e la Asl Roma 6” ha dichiarato l’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Di seguito notizie di giornata e/o quelle utili in questa fase, oltre che tutti i dati suddivisi per le 10 Asl del territorio

Vaccinazioni nel Lazio

Le vaccinazioni effettuate nel Lazio, alle ore 12 di oggi 1 gennaio 2021, sono

DENOMINAZIONE ENTE VACCINAZIONI AL 1/1/2021 ore 12.00 ASL ROMA 1 442 ASL ROMA 2 669 ASL ROMA 3 335 ASL ROMA 4 540 ASL ROMA 5 1168 ASL ROMA 6 873 ASL FROSINONE 1128 ASL LATINA 285 ALS RIETI 200 ASL VITERBO 462 IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 586 Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini 210 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea 217 Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata 191 IRCCS Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 408 IRCCS IFO Istituto Fisioterapici Ospedalieri 217 Policlinico Universitario Campus Biomedico 270 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I 483 IRCCS INMI L. Spallanzani 232 Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 512 TOTALE 9.428

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dall’11 ottobre al 1 gennaio:

11/10 – Roma 166 casi e nel Lazio 371

12/10 – Roma 158 casi e in tutto il Lazio 395

13/10 – Roma 201 casi e in tutto il Lazio 579

14/10 – Roma 232 casi e in tutto il Lazio 543 (5 decessi)

15/10 – Roma 307 casi e in tutto il Lazio 594 (7 decessi)

16/10 – Roma 342 casi e in tutto il Lazio 795* (5 decessi)

17/10 – Roma 494* e nel Lazio 994* (12 decessi)

18/10 – Roma 574 casi e nel Lazio 1198* (6 decessi)

19/10 – Roma 462 casi e nel Lazio 939 (9 decessi)

20/10 – Roma 625 casi e nel Lazio 1224 (5 decessi)

21/10 – Roma 543 casi e nel Lazio 1219 (16 decessi)

22/10 – Roma 623 casi e nel Lazio 1251 (16 decessi)

23/10 – Roma 605 casi e nel Lazio 1389 (11 decessi)

24/10 – Roma 728 casi e nel Lazio 1687 (9 decessi)

25/10 – Roma 632 casi e nel Lazio 1541 (10 decessi)

26/10 – Roma 864 casi e nel Lazio 1698 (16 decessi)

27/10 – Roma 1007 casi e nel Lazio 1993 (23 decessi)

28/10 – Roma 993 casi e nel Lazio 1963 (19 decessi)

29/10 – Roma 1053 casi e nel Lazio 1995 (15 decessi)

30/10 – Roma 1073 casi e nel Lazio 2246 (17 decessi)

31/10 – Roma 1180 casi e nel Lazio 2289 (22 decessi)

1/11 – Roma 967 casi e nel Lazio 2351 (19 decessi)

2/11 – Roma 963 casi e nel Lazio 1859 (23 decessi)

3/11 – Roma 1132 casi e nel Lazio 2209 (22 decessi)

4/11 – Roma 1247 casi e nel Lazio 2432 (34 decessi)

5/11 – Roma 1207 casi e nel Lazio 2735* (35 decessi)

6/11 – Roma 1251 casi e nel Lazio 2699 (26 decessi)

7/11 – Roma 1170 casi e nel Lazio 2618 (27 decessi)

8/11 – Roma 1195 casi e nel Lazio 2489 (16 decessi)

9/11 – Roma 1132 casi e nel Lazio 2153 (16 decessi)

10/11 – Roma 1549 casi e nel Lazio 2608 (36 decessi)

11/11 – Roma 1125 casi e nel Lazio 2479* (38 decessi)

12/11 – Roma 1239 casi e nel Lazio 2686* (49 decessi)

13/11 – Roma 1495 casi e nel Lazio 2925 (34 decessi)

14/11 – Roma 1619 casi e nel Lazio 2997 (39 decessi)

15/11 – Roma 1295 casi e nel Lazio 2612 (21 decessi)

16/11 – Roma 1499 casi e nel Lazio 2407 (34 decessi)

17/11 – Roma 1362 casi e nel Lazio 2538 (59 decessi)

18/11 – Roma 1305 casi e nel Lazio 2866 (80 decessi)

19/11 – Roma 1467 casi e nel Lazio 2697 (61 decessi)

20/11 – Roma 1470 casi e nel Lazio 2667 (41 decessi)

21/11 – Roma 1574 casi e nel Lazio 2658 (37 decessi)

22/11 – Roma 1506 casi e nel Lazio 2533 (20 decessi)

23/11 – Roma 1421 casi e nel Lazio 2341 (48 decessi)

24/11 – Roma 1483 casi e nel Lazio 2509 (62 decessi)

25/11 – Roma 1139 casi e nel Lazio 2102 (58 decessi)

26/11 – Roma 1333 casi e nel Lazio 2260 (69 decessi)

27/11 – Roma 1306 casi e nel Lazio 2276 (69 decessi)

28/11 – Roma 1222 casi e nel Lazio 2070 (25 decessi)

29/11 – Roma 1154 casi e nel Lazio 1993 (19 decessi)

30/11 – Roma 947 casi e nel Lazio 1589 (39 decessi)

01/12 – Roma 949 casi e nel Lazio 1669 (60 decessi)

02/12 – Roma 1038 casi e nel Lazio 1791 (45 decessi)

03/12 – Roma 1013 casi e nel Lazio 1769 (38 decessi)

04/12 – Roma 1034 casi e nel Lazio 1831 (62 decessi)

05/12 – Roma 996 casi e nel Lazio 1783 (32 decessi)

06/12 – Roma 889 casi e nel Lazio 1632 (14 decessi)

07/12 – Roma 798 casi e nel Lazio 1372 (46 decessi)

08/12 – Roma 824 casi e nel Lazio 1501 (33 decessi)

09/12 – Roma 808 casi e nel Lazio 1297 (31 decessi)

10/12 – Roma 886 casi e nel Lazio 1488 (68 decessi)

11/12 – Roma 558 casi e nel Lazio 1230 (68 decessi)

12/12 – Roma 574 casi e nel Lazio 1194 (41 decessi)

13/12 – Roma 665 casi e nel Lazio 1339 (27 decessi)

14/12 – Roma 590 casi e nel Lazio 1315 (38 decessi)

15/12 – Roma 578 casi e nel Lazio 1159 (83 decessi)

16/12 – Roma 538 casi e nel Lazio 1220 (40 decessi)

17/12 – Roma 767 casi e nel Lazio 1597 (57 decessi)

18/12 – Roma 810 casi e nel Lazio 1428 (74 decessi)

19/12 – Roma 631 casi e nel Lazio 1410 (41 decessi)

20/12 – Roma 509 casi e nel Lazio 1213 (21 decessi)

21/12 – Roma 511 casi e nel Lazio 1205 (42 decessi)

22/12 – Roma 661 casi e nel Lazio 1288 (56 decessi)

23/12 – Roma 372 casi e nel Lazio 946 (44 decessi)

24/12 – Roma 646 casi e nel Lazio 1519 (24 decessi)

25/12 – Roma 758 casi e nel Lazio 1691 (31 decessi)

26/12 – Roma 570 casi e nel Lazio 1123 (24 decessi)

27/12 – Roma 487 casi e nel Lazio 977 (16 decessi)

28/12 – Roma 421 casi e nel Lazio 966 (47 decessi)

29/12 – Roma 490 casi e nel Lazio 1218 (54 decessi)

30/12 – Roma 565 casi e nel Lazio 1333 (66 decessi)

31/12 – Roma 729 casi e nel Lazio 1767 (71 decenni)

01/01 – Roma 807 casi e nel Lazio 1913 (23 decessi)

I dati nelle singole Asl di Roma

Asl Roma 1: 220 casi e 7 decessi

Nella Asl Roma 1 sono 220 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri.

Si registrano sette decessi di 72, 72, 79, 81, 82, 85 e 86 anni con patologie.

(Ieri i casi erano 233, mercoledì 252, martedì 240, lunedì 180, domenica 214, sabato 205, venerdì 252, giovedì 264, mercoledì 158, martedì 363, lunedì 191, domenica 211)

Asl Roma 2: 476 casi e 3 decessi

Nella Asl Roma 2 sono 476 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentodieci sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Si registrano tre decessi di 73, 87 e 90 anni con patologie.

(Ieri i casi erano 378, mercoledì 203, martedì 127, lunedì 182, domenica 169, sabato 274, venerdì 371, giovedì 303, mercoledì 141, martedì 88, lunedì 253, domenica 236)

Asl Roma 3: 111 casi

Nella Asl Roma 3 sono 111 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri.

(Ieri i casi erano 128, mercoledì 110, martedì 123, lunedì 59, domenica 84, sabato 91, venerdì 135, giovedì 79, mercoledì 73, martedì 210, lunedì 67, domenica 62)

I dati nelle Asl della Provincia di Roma

Nella provincia di Roma sono 555 casi e 8 decessi (ieri erano 403 casi e 27 decessi, mercoledì 286 e 16 decessi, martedì 365 casi e 13 decessi, lunedì 303 casi e 11 decessi, domenica 166 casi e 2 decessi, sabato 364 casi e 9 decessi, venerdì 452 casi e 9 decessi, giovedì 391 casi e 4 decessi, mercoledì 269 casi e 10 decessi, martedì 264 casi 12 decessi, lunedì 318 casi e 9 decessi, domenica 311 casi e 4 decessi)

Asl Roma 4: 139 casi

Nella Asl Roma 4 sono 139 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

(Ieri i casi erano 77, mercoledì 45, martedì 66, lunedì 52, domenica 55, sabato 41, venerdì 51, giovedì 39, mercoledì 20, martedì 30, lunedì 31, domenica 48)

Asl Roma 5: 45 casi e 2 decessi

Nella Asl Roma 5 sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano due decessi di 87 e 88 anni con patologie.

(Ieri i casi erano 131, mercoledì 62, martedì 66, lunedì 76, domenica 49, sabato 193, venerdì 120, giovedì 121, mercoledì 64, martedì 93, lunedì 119, domenica 118, sabato 134)

Asl Roma 6: 371 casi e 6 decessi

Nella Asl Roma 6 sono 371 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano sei decessi di 63, 68, 80, 81, 83 e 92 anni con patologie.

(Ieri i casi erano 195, mercoledì 179, martedì 233, lunedì 175, domenica 62, sabato 130, venerdì 281, giovedì 231, mercoledì 185, martedì 141, lunedì 168)

I dati delle altre province

Nelle altre province del Lazio si registrano 551 casi e 5 decessi (ieri erano 635 casi e 12 decessi, mercoledì 482 casi e 8 decessi, martedì 363 e 10 decessi, lunedì 242 casi e 7 decessi, domenica 344 casi e 10 decessi, sabato 189 casi e 10 decessi, venerdì 481 casi e 11 decessi, giovedì 482 casi e 13 decessi, mercoledì 305 casi e 13 decessi, martedì 363 casi e 13 decessi, lunedì 376 casi e 6 decessi, domenica 393 casi e 7 decessi).

Asl Latina: 92 casi e 3 decessi

Nella Asl di Latina sono 92 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano tre decessi di 64, 82 e 84 anni con patologie.

(Ieri i casi erano 181, mercoledì 105, martedì 148, lunedì 92, domenica 181, sabato 45, venerdì 217, giovedì 174, mercoledì 120, martedì 132, lunedì 191, domenica 172)

Asl Frosinone: 279 casi e 2 decessi

Nella Asl di Frosinone si registrano 279 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Si registrano due decessi di 68 e 90 anni con patologie.

(Ieri i casi erano 270, mercoledì 209, martedì 142, lunedì 40, domenica 80, sabato 27, venerdì 161, giovedì 140, mercoledì 96, martedì 139, lunedì 39, domenica 122)

Asl Viterbo: 107 casi

Nella Asl di Viterbo si registrano 107 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

(Ieri i casi erano 101, mercoledì 78, martedì 53, lunedì 59, domenica 56, sabato 73, venerdì 41, giovedì 98, mercoledì 63, martedì 55, lunedì 87, domenica 66)

Asl Rieti: 73 casi

Nella Asl di Rieti si registrano 73 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

(Ieri i casi erano 83, mercoledì 90, martedì 20, lunedì 51, domenica 27, sabato 44, venerdì 62, giovedì 70, mercoledì 26, martedì 37, lunedì 59, domenica 33)

