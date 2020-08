Covid-19, 10 agosto: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. Siamo in attesa dei dati ufficiale della Regione Lazio.

Rocca di Papa

La Asl Roma 6 comunica 13 nuovi casi positivi all’interno del Centro di Accoglienza Straordinaria Mondo migliore di Rocca di Papa. Al momento la situazione è sotto controllo. Lo rende noto alle ore 14:16 l’Unità di Crisi Regione Lazio.

Aumentare il livello di attenzione

“Nelle ultime 24 ore ci vengono segnalati dalle Asl ulteriori 2 casi di rientro da Ibiza, 2 ragazze di Fondi, 2 suore e una maestra al centro estivo di Rieti. Bisogna aumentare il livello di attenzione.” Questo l’invito diffuso stamattina dalla Unità di Crisi Regione Lazio.

Respinta la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza della Regione Lazio

Con un provvedimento pubblicato poco fa il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza della Regione Lazio, che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale ad anziani ed operatori sanitari.

“Il Tar ha riconosciuto che l’ordinanza impugnata risulta sostanzialmente coerente con l’avviso espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e ha carattere organizzativo e preventivo ed è di sicura pertinenza dell’Amministrazione regionale e non si presenta, allo stato, come direttamente lesiva della posizione del ricorrente (un medico).

Per noi – dichiara D’Amato – l’unico obiettivo è di carattere organizzativo e di prevenzione ai fini della tutela della salute pubblica.

Questo anno si presenta eccezionale a causa del COVID e la risposta di sanità pubblica deve essere eccezionale, bisogna evitare per quanto possibile la sovrapposizione di sintomatologia analoga tra COVID e influenza stagionale. Aspettiamo con rispetto e fiducia la trattazione di merito del Tar, il nostro unico obiettivo è tutelare i nostri anziani le persone e più fragili”.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 3 agosto

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 3 agosto. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 12.35 (3.549 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet