Covid-19, 11 luglio: a Roma 12 casi e in tutto il Lazio 19

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Lazio 19 nuovi casi e nessun decesso.

Glia attuali casi positivi al Covid-19 nella Regione Lazio sono 920, e di questi 709 sono in isolamento domiciliare, 198 sono ricoverati ma non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva.

844 sono i pazienti deceduti e 6530 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8294 casi.

“Dei nuovi casi 2/3 sono quelli di importazione (12). Di questi casi di importazione 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri casi provenienti da India, uno dall’Ungheria e uno dall’Egitto.

La situazione è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia.

La diffusione è moderata frutto perlopiù di casi di importazione.

La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il contact tracing. Abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti” ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato.

Asl Roma 1: 1 caso positivo

Nella Asl Roma 1 un caso positivo nelle ultime 24h si tratta di una donna asintomatica individuata al tampone domiciliare e contatto di un caso già noto.

Asl Roma 2: 7 casi

Nella Asl Roma 2 dei 7 nuovi casi sono 6 quelli riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.

Asl Roma 3: 4 casi

Nella Asl Roma 3 sono quattro i nuovi casi giornalieri e di questi due riguardano persone di nazionalità Bangladesh con un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati.

Un caso riguarda una donna di 45 anni di nazionalità egiziana con link familiare di un caso già noto.

Asl Roma 6: 1 caso

Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h si tratta di una donna di rientro da Budapest (Ungheria), sono state avviate le procedure del contact tracing internazionale.

Asl Latina: 6 casi

Infine per quanto riguarda le province registriamo sei casi nelle ultime 24h nella Asl di Latina si tratta di due uomini di nazionalità indiana e di rientro dall’India senza collegamenti tra loro e per i quali sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Gli altri quattro casi riguardano un unico nucleo familiare di Formia posto in isolamento.

Covid Free

Rieti si conferma per il quarto giorno consecutivo COVID Free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 6 luglio

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 6 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 11.19 (3.215 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet