Covid-19, 12 agosto: a Roma e nel Lazio

Volontari per il vaccino

La manifestazione d’interesse pubblica dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 ha superato le 4 mila adesioni.

“Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio” ha commentato l’assessore D’amato”.

Braccialetto e app per il SarsCov-2

Lo Spallanzani svilupperà un braccialetto smart e un’app per curare i pazienti a distanza e monitorare la diffusione del SarsCov-2 fra medici e operatori sanitari.

Infatti prenderà parte ad una collaborazione scientifica con l’ASL di Bari, il Policlinico Riuniti di Foggia e il Politecnico di Bari per sperimentare la telemedicina con il progetto Telemachus.

Nella prima fase lo Spallanzani si occuperà di analizzare i dati raccolti nei due hub pugliesi, “Siamo contenti – spiega il Dott. Enrico Girardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Epidemiologia Clinica allo Spallanzani, che sarà a capo dell’unità che si occuperà dell’analisi – di supportare il progetto Telemachus e testarlo come strumento di monitoraggio a distanza fondamentale nella gestione del COVID”.

“Crediamo – afferma il Dott. Gianpiero D’Offizi, direttore della Unità Operativa Complessa Malattie Infettive Epatologia allo Spallanzani – sia importante puntare su modelli innovativi come la telemedicina. Essa si rivelerà fondamentale non soltanto per affrontare questa pandemia ma anche per la cura di altre patologie”.

L’elenco dei drive in

Aggiornato al 12 Agosto l’elenco di tutti i drive in all’interno del territorio della regione Lazio:

ASL RM1

Casa della Salute XV municipio – via S. Daniele del Friuli 8 – dal 20/07/020 al 31/08/2020 l’orario sarà lun-sab dalle 8.30 alle 12.30

AO San Giovanni Addolorata – via S. Stefano Rotondo 5

ASL RM2

Casa della Salute XV municipio – via S. Daniele del Friuli 8

Via Nicolò Forteguerri – Casa della Salute Santa Caterina della Rosa

ASL RM3

Via Casal Bernocchi – Sede Direzione ASL

Ex Presidio Forlanini – Piazza Carlo Forlanini

ASL RM4

Ospedale San Paolo di Civitavecchia – Largo Donatori del Sangue 1

Ospedale Padre Pio – Via s. Lucia – Bracciano

ASL RM5

Piazza Salvo D’Aquisto – Palombara Sabina/Casa della Salute

Via degli Esplosivi – Colleferro

ASL RM6

Locali dell’ex Pronto Soccorso, dell’ex Ospedale “E. De Sanctis” di Genzano, sito in via Achille Grandi, snc. – orario lun-ven dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 14

FROSINONE

Ospedale Santa Scolastica – via San Pasquale – Cassino

Ospedale Fabrizio Spaziani – Via Armando Fabi, 67 – Frosinone

LATINA

Ospedale S. M. Goretti – Latina – Piazzale antistante

Piazza Monsignor Di Liegro – Gaeta

RIETI

Piazzale Istituto D’Arte – Rieti

VITERBO

Ospedale Belcolle – Strada Sammartinese- Viterbo

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 10 agosto

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 10 agosto. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 12.65 (3.633 casi dall’inizio dell’emergenza).

