Covid-19, 12 novembre: a Roma 1239 casi e in tutto il Lazio 2686

“Oggi su oltre 29 mila tamponi nel Lazio (+2.575) si registrano 2.686 casi positivi (+207), 49 i decessi (+11) e 301 i guariti (-143). Il rapporto tra i positivi e i tamponi resta intorno al 9%.

Sono 2.953 i ricoveri (+40) e 259 in terapia intensiva (+4).

Non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia. Rimane indispensabile – ha dichiarato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti.

Rimane alta la pressione nella rete ospedaliera che sfiora quasi i 3 mila ricoveri COVID”.

Numero verde anti-covid 800-118-800

Parte una nuova centrale telefonica per effettuare il monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Risponde al numero verde anti-covid 800-118-800.

In questa difficile emergenza il servizio sarà relativo al Covid, “in seguito punta a essere una delle forme moderne di presa in carico degli altri pazienti che hanno bisogno di medicina a distanza”.

Al telefono saranno dei medici a disposizione dei cittadini.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

“Un pilastro della nuova medicina sul territorio, per la sanità del futuro”.

Il vademecum delle norme alle quale devono attenersi il malato Covid-19 e i suoi familiari

Statistica e Covid-19

La statistica sarebbe un’arma molto utile per “prevedere le richieste di terapie intensive in maniera molto accurata”. Intervista al Prof. Alessio Farcomeni

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800 o ci si può rivolgere ai numeri dei servizi organizzati da alcune strutture sanitarie regionali disponibili qui: https://salutelazio.it/sostegno-psicologico.

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dall’11 ottobre al 12 novembre:

11/10 – Roma 166 casi e nel Lazio 371

12/10 – Roma 158 casi e in tutto il Lazio 395

13/10 – Roma 201 casi e in tutto il Lazio 579

14/10 – Roma 232 casi e in tutto il Lazio 543 (5 decessi)

15/10 – Roma 307 casi e in tutto il Lazio 594 (7 decessi)

16/10 – Roma 342 casi e in tutto il Lazio 795* (5 decessi)

17/10 – Roma 494* e nel Lazio 994* (12 decessi)

18/10 – Roma 574 casi e nel Lazio 1198* (6 decessi)

19/10 – Roma 462 casi e nel Lazio 939 (9 decessi)

20/10 – Roma 625 casi e nel Lazio 1224 (5 decessi)

21/10 – Roma 543 casi e nel Lazio 1219 (16 decessi)

22/10 – Roma 623 casi e nel Lazio 1251 (16 decessi)

23/10 – Roma 605 casi e nel Lazio 1389 (11 decessi)

24/10 – Roma 728 casi e nel Lazio 1687 (9 decessi)

25/10 – Roma 632 casi e nel Lazio 1541 (10 decessi)

26/10 – Roma 864 casi e nel Lazio 1698 (16 decessi)

27/10 – Roma 1007 casi e nel Lazio 1993 (23 decessi)

28/10 – Roma 993 casi e nel Lazio 1963 (19 decessi)

29/10 – Roma 1053 casi e nel Lazio 1995 (15 decessi)

30/10 – Roma 1073 casi e nel Lazio 2246 (17 decessi)

31/10 – Roma 1180 casi e nel Lazio 2289 (22 decessi)

1/11 – Roma 967 casi e nel Lazio 2351 (19 decessi)

2/11 – Roma 963 casi e nel Lazio 1859 (23 decessi)

3/11 – Roma 1132 casi e nel Lazio 2209 (22 decessi)

4/11 – Roma 1247 casi e nel Lazio 2432 (34 decessi)

5/11 – Roma 1207 casi e nel Lazio 2735* (35 decessi)

6/11 – Roma 1251 casi e nel Lazio 2699 (26 decessi)

7/11 – Roma 1170 casi e nel Lazio 2618 (27 decessi)

8/11 – Roma 1195 casi e nel Lazio 2489 (16 decessi)

9/11 – Roma 1132 casi e nel Lazio 2153 (16 decessi)

10/11 – Roma 1549 casi e nel Lazio 2608 (36 decessi)

11/11 – Roma 1125 casi e nel Lazio 2479* (38 decessi)

12/11 – Roma 1239 casi e nel Lazio 2686 (49 decessi)

I dati nelle singole Asl di Roma

Asl Roma 1: 442 casi e 9 decessi

Nella Asl Roma 1 sono 442 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantaquattro sono ricoveri.

Si registrano nove decessi di 67, 67, 74, 76, 78, 84, 85, 88 e 91 anni con patologie.

(Ieri erano 447 casi, martedì 582, lunedì 383, domenica 454, sabato 518, venerdì 449, giovedì 415, mercoledì 456, martedì 415, lunedì 426, domenica 363)

Asl Roma 2: 497 casi e 13 decessi

Nella Asl Roma 2 sono 497 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottanta i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Si registrano tredici decessi di 51, 61, 70, 78, 78, 81, 83, 88, 88, 89, 89, 91 e 92 con patologie.

(Ieri erano 453 casi, martedì 558, lunedì 451, domenica 528, sabato 453, venerdì 452, giovedì 402, mercoledì 440, martedì 431, lunedì 472, domenica 434)

Asl Roma 3: 300 casi e 3 decessi

Nella Asl Roma 3 sono 300 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano tre decessi di 58, 78 e 81 anni con patologie.

(Ieri erano 195 casi, martedì 409, lunedì 298, domenica 213, sabato 199, venerdì 350, giovedì 390, mercoledì 351, martedì 286, lunedì 65, domenica 170)

I dati nelle Asl della Provincia di Roma

Nella provincia di Roma sono 605 muovi casi (ieri erano 650*, martedì 466, lunedì 579, domenica 585, sabato 764, venerdì 608, giovedì 758*, mercoledì 479, martedì 399, lunedì erano 362, domenica 573)

Asl Roma 4: 103 casi e 6 decessi

Nella Asl Roma 4 sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano sei decessi di 50, 80, 86, 87, 93 e 94 anni con patologie.

(Ieri erano 65 casi, martedì 120, lunedì 104, domenica 140, sabato 177, venerdì 95, giovedì 87 casi, mercoledì 113, martedì 166, lunedì 54, domenica 74)

Asl Roma 5: 401 casi

Nella Asl Roma 5 sono 401 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

(Ieri erano 384*, martedì 264, lunedì 293, domenica 285, sabato 384, venerdì 336 casi, giovedì 299*, mercoledì 162, martedì 157, lunedì 161, domenica 180)

Asl Roma 6: 101 casi e 5 decessi

Il cluster della casa di riposo San Giuseppe a Montecompatri

Nella Asl Roma 6 sono 101 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici sono casi con link alla casa di riposo San Giuseppe a Montecompatri dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Si registrano cinque decessi di 57, 66, 75, 76 e 87 anni con patologie.

(Ieri erano 201, martedì 82, lunedì 182, domenica 160 casi, sabato 203, venerdì 177, giovedì 372, mercoledì 200, martedì 76, lunedì 147, domenica 319)

I dati delle altre province

Nelle altre province del Lazio si registrano 842 nuovi casi e 13 decessi (ieri erano 734* casi e 8 decessi, martedì 593 e 14 decessi, lunedì 442 casi e 12 decessi, domenica 709 casi e 12 decessi, sabato erano 684 casi, venerdì 840 e 5 decessi, giovedì 770 e 11 decessi, mercoledì erano 706 casi e 11 decessi, martedì 678 e 8 decessi).

Asl Frosinone: 305 casi e 1 decesso

Nella Asl di Frosinone si registrano 305 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Si registra un decesso di 83 anni con patologie.

(Ieri erano 275 casi, martedì 201 casi, lunedì 54, domenica 282, sabato 301, venerdì 349 casi, giovedì 394, mercoledì 276, martedì 355, lunedì 87, domenica 399)

Asl Latina: 122 casi e 7 decessi

Nella Asl di Latina sono 122 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 63, 64, 64, 82, 87, 89 e 91 anni con patologie.

(Ieri erano 121 casi, martedì 167, lunedì 162, domenica 231, sabato 234, venerdì 316, giovedì 130, mercoledì 146, martedì 53, lunedì 161, domenica 168)

Asl Viterbo: 235 casi e 2 decessi

235 casi accertati di positività al COVID-19: 47 a Viterbo, 17 a Civita Castella, 17 a Montefiascone, 13 a Tarquinia, 12 a Vetralla, 10 a Ronciglione, 10 a Capranica, 9 a Nepi, 7 a Fabrica di Roma, 6 ad Acquapendente, 6 a Vignanello, 5 a Bassano Romano, 5 a Orte, 4 a Bomarzo, 4 a Capodimonte, 4 a Marta, 4 a Piansano, 4 a Tuscania, 4 a San Lorenzo Nuovo, 3 a Bagnoregio, 3 a Canino, 3 a Castel Sant’Elia, 3 a Castiglione in Teverina, 3 a Cellere, 3 a Ischia di Castro, 3 a Vitorchiano, 2 a Calcata, 2 a Corchiano, 2 a Faleria, 2 a Grotte di Castro, 2 a Lubriano, 2 a Monte Romano, 2 a Monterosi, 2 a Onano, 2 a Vasanello, 2 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Canepina, 1 a Gallese, 1 a Montalto di Castro, 1 a Oriolo Romano, 1 a Sutri, 1 a Vallerano.

Dei casi odierni, 94 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 126 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 15 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. 232 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 3 sono attualmente ricoverati presso le strutture COVID di Belcolle.

La Asl, con estremo rammarico, comunica inoltre il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di 2 pazienti ricoverati presso le strutture COVID di Belcolle: 1 cittadina di 83 anni di Bomarzo, ospite della struttura Myosotis, 1 cittadino di 86 anni residente a Blera.

Comunicata la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 111 pazienti: 45 a Viterbo, 10 a Tarquinia, 10 a Tuscania, 8 a Montefiascone, 5 a Civita Castellana, 4 a Capodimonte, 3 a Nepi, 3 a Sutri, 2 a Bolsena, 2 a Carbognano, 2 a Marta, 1 ad Acquapendente, 1 ad Arlena di Castro, 1 a Calcata, 1 a Canepina, 1 a Canino, 1 a Caprarola, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Faleria, 1 a Gallese, 1 a Grotte di Castro, 1 a Montalto di Castro, 1 a Monte Romano, 1 a Piansano, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Valentano, 1 a Vetralla, 1 a Vitorchiano.

Effettuati 691 tamponi nelle ultime 24 ore.

(Ieri i casi erano 167, martedì 151, lunedì 204, domenica 182 casi, sabato 96, venerdì 147, giovedì 196, mercoledì 229, martedì 179, lunedì 233, domenica 226)

Asl Rieti: 180 casi e 3 decessi

Nella Asl di Rieti si registrano 180 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano tre decessi

(Ieri i casi erano 171*, martedì 74, lunedì 22, domenica 14, sabato 53 casi, venerdì 28, giovedi 50, mercoledì 55, martedì 91, lunedì 53, domenica 18)

Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria aggiornato al 5 novembre mattina.

Drive In

Dal 10 novembre i drive in possono essere prenotati anche tramite l’app Salute Lazio, sia per i sistemi Ios che Android.

Per effettuare la prenotazione bisogna avere a portata di mano la ricetta bianca con i 3 codice a barre.

Confermando, la APP ti farà scansionare i codici a barre necessari per visualizzare le disponibilità della visita specialistica e poi scegliere il drive in preferito, secondo le disponibilità.

Dalla prossima settimana saranno operative in provincia di Rieti due nuove postazioni drive-in per effettuare i tamponi molecolari e i test antigenici.

Un drive-in sarà attivo ogni lunedì ad Accumoli, presso il PASS (via Salaria km 141,600) dalle ore 9 alle ore 13.

Un drive-in sarà attivo ogni giovedì a S. Elpidio presso il Distretto sanitario Asl Rieti di Pescorocchiano, dalle ore 9 alle ore 13.

L’accesso avverrà attraverso una prenotazione tramite la piattaforma della Regione Lazio.

Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata con codice di esenzione (5G1).

Puoi prenotare il tampone su:

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso.

Accesso ai drive-in di Roma solo con prenotazione online

Dal 27 ottobre presso tutti i drive-in di Roma l’accesso è consentito solo con prenotazione online.

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso.

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 10 novembre)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV, V e VII municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagi nel Municipio VI

La mappa dei contagi nel Municipio VII

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 5 novembre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 76.61 (22.008 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet