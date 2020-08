Covid-19, 13 agosto: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO – Siamo in attesa dei dati ufficiali delle 10 Asl della regione Lazio che saranno comunicato dall’assessore Alessio D’Amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19.

Asl Viterbo

Un caso accertato di positività al COVID-19, su cittadini residenti o domiciliati nella Tuscia, è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

La persona con referto di positività, sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, ha un link epidemiologico già accertato, ed è residente o domiciliata nel comune di Grotte di Castro.

Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal COVID-19.

Asl Rieti

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Il primo caso è riferito ad un uomo, residente/domiciliato a Rieti, link già noto, contatto con positivo centro estivo Divino amore.

Il secondo caso è riferito ad una suora dell’Istituto Divino amore, link già noto, contatto con suora positiva medesimo Istituto.

Tutti i dati

Totale positivi in provincia di Rieti: 25. 254 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0. 29 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si registra un guarito: si tratta di una bambina di 7 anni.

Fiuggi

La Asl di Frosinone segnala che i tamponi eseguiti sui migranti in isolamento presso l’albergo di Fiuggi sono tutti negativi. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi Regione Lazio alle ore 11:38.

Test su chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta

“Bene il Governo sul Piano per i rientri, passa il ‘Modello Lazio’. Tamponi a chi rientra e in aeroporti è quello che abbiamo fatto per primi nel Lazio” ha dichiarato ieri l’assessore Alessio D’Amato.

Da oggi attivi tutti i drive in per eseguire i test su chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta.

Per velocizzare le operazioni di tracciamento è preferibile recarsi con la ricetta del proprio medico di famiglia, tessera sanitaria ed eventuali documenti di viaggio per agevolare il contact tracing.

I drive sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (il drive in dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni resterà aperto anche la domenica).

Per ogni informazione contratta il numero verde 800118800 o segnala il tuo rientro attraverso l’app laziodoctorcovid.

L’elenco dei drive in: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in

Nuovo Drive in a Rieti

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti annuncia l’ultimazione dei lavori di una nuova postazione drive-in, che sostituirà la precedente, realizzata all’interno del perimetro della sede aziendale, in via del Terminillo, 42.

Il nuovo drive-in, che entrerà in funzione dalla prossima settimana, è stato realizzato su un’area di 45 metri quadrati ed è costituito da 3 monoblocchi, per un totale di 6 locali.

Gli ambienti, che ospiteranno gli operatori sanitari del servizio di Igiene pubblica e del Servizio di assistenza proattiva infermieristica per l’espletamento dell’attività di prevenzione territoriale, sono costituiti da un ufficio accettazione, sala filtro per vestizione e svestizione, spogliatoio, deposito e servizi igienici.

Presso la nuova struttura, che prevede un percorso circolare protetto per garantire lo svolgimento delle attività di prevenzione in totale sicurezza, si accede esclusivamente con l’autovettura, presentandosi senza scendere dall’auto: appunto in versione “drive-in”.

Gli esami non vengono eseguiti su base volontaria o a richiesta. Restano valide le stesse regole già presenti: sono gli operatori del Servizio di igiene pubblica aziendale (SISP) a valutare ogni caso e ad invitare le persone, già in sorveglianza attiva, asintomatiche o con sintomi, ad effettuare lo spostamento per eseguire il tampone. Si tratta di una metodologia avviata su specifica indicazione della Regione Lazio, che consente di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le operazioni e sottoporsi al test rimanendo comodamente seduti all’interno della propria autovettura.

“La nuova struttura garantirà ai cittadini ulteriore sicurezza e accoglienza. Si tratta di un segnale di attenzione importante che l’Azienda indirizza sul territorio: una struttura pensata e realizzata per assicurare l’assistenza e i servizi, in base all’emergenza. Una rimodulazione che ci consentirà di migliorare la prevenzione, unico strumento che sappiamo può proteggerci dal Covid-19”.

