Covid-19, 15 ottobre: a Roma e nel Lazio

Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato (solitamente attorno alle ore 17:00).

Di seguito le varie informazioni di giornata o utili sul Covid nel Lazio.

Asl Viterbo: 35 casi

35 casi accertati di positività al COVID-19: 12 a Viterbo, 4 a Castel Sant’Elia, 3 a Vallerano, 2 a Nepi, 2 a Ronciglione, 2 a Civita Castellana, 1 a Oriolo Romano, 1 a Marta, 1 a Vitorchiano, 1 a Monterosi, 1 a Vetralla, 1 a Grotte di Castro, 1 a Bassano Romano, 1 a Blera, 1 a Capodimonte, 1 a Caprarola, 1 a Corchiano, 1 a Farnese, 1 a Faleria e 1 ad Acquapendente.

Dei casi odierni 14 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 24 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, 1 è collegato a un tampone eseguito a seguito per un accesso in una struttura sanitaria. 36 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 3 sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

Oggi è stata comunicata la guarigione a 8 pazienti: 2 a Viterbo, 2 a Graffignano, 1 a Monterosi, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Civita Castellana e 1 a Bagnoregio.

322 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Asl Rieti: 14 casi

Si registrano 14 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti: donna 58 anni, donna 55 anni, donna 81 anni, donna 18 anni, bambina 11 anni, uomo 62 anni, cluster già noti e isolati.

Configni: donna 38 anni, uomo 41 anni, cluster già noto e isolato.

Fara in sabina: donna 60 anni, cluster nuovo.

Selci: uomo 38 anni, cluster già noto e isolato.

Cantalupo: uomo 45 anni, uomo 45 anni, uomo 44 anni, cluster già noto e isolato.

Accumoli: donna 53 anni, cluster nuovo.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 455

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 14

Guariti: 3 uomini Rieti, donna Configni, donna M. S. Giovanni.

Totale positivi in provincia di Rieti: 248

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 247 tamponi nasofaringei.

I test molecolari solo all’interno della Rete Coronet

Dai privati test antigenici quantitavi e qualitativi

I laboratori privati, ad oggi 135, inseriti nell’elenco pubblicato sul sito SaluteLazio.it possono erogare i test di rilevazione per l’antigene di SarS CoV-2 (tamponi rapidi) sia in maniera quantitativa che qualitativa al prezzo massimo di 22 euro.

Tale accordo prevede che nel caso di esito positivo della rilevazione dell’antigene, venga effettuato direttamente il prelievo del campione naso-faringeo dalla stessa struttura ed inviato ai laboratori regionali della rete Coronet, gli unici validati dall’Istituto Spallanzani, senza oneri ulteriori né a carico dell’utente e né a carico del servizio sanitario regionale.

I laboratori privati che riscontrino un positivo al test antigenico devono dare un immediata comunicazione del caso sospetto alla Asl attraverso la piattaforma informatica, effettuare all’utente il prelievo mediante tampone naso-faringeo e registrarlo sulla piattaforma ReCup con assegnazione del laboratorio di afferenza che dovrà essere esclusivamente un laboratorio validato dallo Spallanzani nella rete Coronet ed effettuare il trasporto del campione secondo la normativa vigente.

Rete più ampia e (per i positivi) il solo prelievo per il molecolare di convalida

Questa modalità consente di ampliare la rete dei test antigenici ai laboratori privati che hanno aderito e nel contempo garantire agli utenti che dovessero risultare positivi al test antigenico di effettuare il solo prelievo per il molecolare di convalida che viene inviato ai laboratori riconosciuti nella rete Coronet.

Prima diffida a struttura che ha triplicato i pressi

Per verificare che non vi siano situazioni opportunistiche l‘elenco di coloro che hanno aderito all’accordo verrà trasmesso all’Autorità garante del mercato e ai Carabinieri dei Nas per le opportune verifiche. Stamani è già partita la prima diffida ad una struttura che ha triplicato il prezzo di riferimento.

Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria aggiornato al 15 ottobre.

Drive In

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Da inizio settimana monitoraggio quotidiano dei tempi d’attesa ai Drive in.

Situazione delle auto in coda alle ore 14 del 15 ottobre: IN ATTESA DEI DATI

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III (aggiornata al 5 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio IV (aggiornata al 5 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio V (aggiornata al 5 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio VII (aggiornata al 5 ottobre)

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 12 ottobre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 34.07 (9.787 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet