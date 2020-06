Covid-19, 16 giugno: a Roma 7 casi e in tutto il Lazio 9

Dopo il minimo storico della giornata di ieri (solo 3 casi) sono comunque buoni anche i dati di oggi: 7 casi a Roma e 2 nella sua provincia, ancora una volta nessun caso nel resto della regione.

Sono state anche aggiornate, con i dati fino a ieri 15 giugno le mappe del Servizio Regionale per l’Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive (il link è a fondo articolo).

Test sierologici a Tor Vergata

Attivo presso il Policlinico Tor Vergata il test sierologico per la rilevazione degli anticorpi specifici di SARS-CoV; accesso unicamente su appuntamento contattando il numero ReCup 06.99.39.

Queste le modalità di accesso per i cittadini:

– Prenotazione

I cittadini devono munirsi di ricetta bianca rilasciata dal medico di medicina generale o altro medico e prenotare la prestazione telefonando al RECUP regionale 06.9939

– Pagamento

Il test viene effettuato alla tariffa regionale di 15,23 euro con pagamento diretto al momento dell’accettazione

Dove

L’esame viene eseguito presso il Centro Prelievi del Policlinico Tor Vergata, viale Oxford, 81, Linea 4, entrata C, piano terra

Ritiro referto

Il ritiro del referto, è previsto sia on-line su Lazio Escape: https://www.salutelazio.it/scarica-il-tuo-referto tramite il rilascio di credenziali al momento dell’esecuzione del prelievo, che di persona dalle 12.00 alle 15.00 presso il Centro Prelievi

L’esecuzione dei test sierologici ha l’obiettivo di fornire una mappatura utile ad una valutazione tempestiva e su larga scala della circolazione del virus, particolarmente nei soggetti asintomatici.

Coronavirus: i dati del 16 giugno nelle Asl e negli Ospedali

La situazione nelle Asl di Roma: 7 nuovi casi e 0 decessi

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

I dati delle Asl della provincia: 2 casi e 0 decessi

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – 2 nuovi casi positivi;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Nelle altre Asl della Regione nessun contagio e nessun decesso

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Notizie dagli Ospedali:

Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant’Andrea – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 8 pazienti ricoverati. 1 paziente guarito. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. Attivo il test sierologico per i cittadini. Accesso unicamente su appuntamento contattando il numero ReCup 06.99.39

Policlinico Gemelli – 56 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 15 giugno. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 10.66 (3.063 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet