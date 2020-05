Covid-19, 16 maggio: a Roma 15 casi e in tutto il Lazio 32

Nel Lazio oggi, 16 maggio, sono 32 i nuovi casi positivi registrati.

Il numero dei guariti è cresciuto di 86 unità e sono arrivati a 2.758 totali.

I decessi sono stati 12 e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 202 mila.

“Il modello Lazio – commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi ci consente di individuare gli eventuali asintomatici presenti sul territorio.

A Rieti nelle ultime 24 ore abbiamo individuato un caso di un asintomatico risultato positivo al test di sieroprevalenza e al successivo tampone”.

Farmacisti

“Sui 230 test effettuati a farmacisti e operatori delle farmacie – informa l’Assessore – abbiamo individuato una farmacista risultata positiva al test di sieroprevalenza e al successivo tampone”.

“Voglio esprimere un sincero apprezzamento per questa iniziativa che riconosce l’importanza del ruolo dei farmacisti sul territorio – ha commentato il presidente di Federfarma Lazio, Vittorio Contarina. – Ringrazio la Regione per la sensibilità dimostrata e per la collaborazione sempre più stretta con le farmacie laziali, che ancora una volta si sono dimostrate un punto di riferimento per i cittadini, rimanendo sempre aperte anche quando altri presidi non potevano esserlo.”

Donatori di sangue

“Stiamo predisponendo – conclude l’Assessore D’Amato – un atto per permettere ai donatori di sangue abituali di effettuare contestualmente e gratuitamente anche la sieroprevalenza per valutare la diffusione dell’infezione dal SARS-CoV 2.”

Coronavirus, i dati del 16 maggio nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 15 nuovi casi e 5 decessi

Asl Roma 1 – 12 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 93 anni e una donna di 72 anni, entrambi con patologie pregresse. 19 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

400 i test sierologici eseguiti sul personale sanitario;

Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi. 3 decessi: 2 donne di 94 anni e una di 82 anni, tutte con patologie pregresse. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Su ulteriori 105 farmacisti testati 1 positivo al test di sieroprevalenza individuato grazie al metodo integrato e in attesa dell’esito del tampone;

Asl Roma 3 – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 31 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Partiti i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

I dati nella provincia di Roma: 13 casi e 1 decesso

Asl Roma 4 – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 220 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Partiti i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 5 – 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 84 anni con patologie pregresse. 15 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Partiti i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 6 – 8 nuovi casi positivi. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Partiranno lunedì i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

I dati nelle altre province del Lazio: 4 nuovi casi e 2 decessi

AAsl di Latina – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 26 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiranno lunedì i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 2 Decessi: una donna di 92 anni e un uomo di 85 anni, entrambi con patologie pregresse. 11 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 370 i test sierologici eseguiti sul personale sanitario, di questi solo 1 è risultato positivo; in attesa del tampone;

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Grazie al modello di integrazione tra test sierologico e tampone è stato possibile trovare un nuovo caso positivo asintomatico;

Notizie dagli Ospedali

Policlinico Umberto I – 76 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 2 decessi: 2 donne ultraottantenni con pregresse patologie. 2 i pazienti che sono guariti. 600 test eseguiti sul personale sanitario e di questi 2 sono risultati positivi al test di sieroprevalenza;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusa indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario: 1,3% di positivi al test;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 2 pazienti sono guariti. Conclusa l’indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario, lunedì i risultati;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – 574 test eseguiti sul personale sanitario e di questi l’1,6% è risultato positivo al test di sieroprevalenza e zero positivi al tampone;

Policlinico Gemelli – 68 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 14 maggio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 9.29 (2.670 casi dall’inizio dell’emergenza).

Per i quartieri il tasso più alto, rispetto al numero di residenti, è in zona Villa Pamphili. 384,62 (1 caso), zona Foro Italico: 137.4 (9 casi) e in zona via dell’Omo: 126.58 (25 casi).

