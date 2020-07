Covid-19, 17 luglio: a Roma 11 casi e in tutto il Lazio 14

Oggi registriamo un dato di 14 casi e un decesso (mentre 11 sono i guariti).

“Di questi 13 sono casi di importazione: 9 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India, uno dal Montenegro, uno da Albania e uno dalla Romania.

Nel Lazio – ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato – abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione”.

Nel weekend riaprono, dopo il lockdown, anche gli Ambufest gli ambulatori del sabato, la domenica, festivi e prefestivi dove è possibile effettuare anche visite pediatriche.

Asl Roma 1: 1 nuovo caso

Nella Asl Roma 1 si registra un nuovo caso nelle ultime 24h ed è una persona di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.

Asl Roma 2: 7 casi

Nella Asl Roma 2 dei sette nuovi casi nelle ultime 24h cinque sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.

Un caso riguarda un uomo italiano di rientro dall’Albania per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Un caso riguarda una persona con link familiare ad un caso di rientro dal Montenegro.

Asl Roma 3: 3 nuovi casi

Nella Asl Roma 3 tre nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di persone di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.

Asl Latina: 2 casi

Infine per quanto riguarda le province si registrano tre nuovi casi e di questi due nella Asl di Latina si tratta di una donna di 57 anni di nazionalità rumena e di rientro dal Paese di origine per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale e un caso di un uomo di nazionalità Indiana per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Asl Frosinone: 1 nuovo caso

Nella Asl di Frosinone si registra un nuovo caso, si tratta di un uomo di 53 anni individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

Covid Free

Rieti si conferma per il decimo giorno consecutivo COVID Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell’esito negativo del test molecolare.

RT sopra a 1

“Nella Regione rischio moderato, RT si mantiene sopra 1 per i casi di importazione.

Bene l’attività di contact tracing, stabilmente sopra la soglia indicata dal Ministero della Salute e bene l’attività di testing con un tempo mediano tra data inizio sintomi e data della diagnosi pari a 48” dichiara il 17 luglio l’Unità di Crisi Regione Lazio.

Rete Coronet efficiente e pubblica nell’interesse primario del diritto alla salute

“Il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 16 luglio, si è espresso dando piena ragione alla Regione Lazio sulla necessità di avere un sistema diagnostico a carattere prettamente pubblico in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire il più tempestivo coordinamento del servizio d’analisi e dei relativi flussi informativi.

Inoltre – dichiara l’Unità di Crisi Regione Lazio – l’esperienza sin qui maturata fornisce elementi di conferma circa l’efficienza del sistema messo in atto nel Lazio e la sua idoneità al conseguimento degli obiettivi generali riguardante sia il numero dei test effettuati che i tempi necessari alla loro esecuzione.

Pertanto il Consiglio di Stato da piena ragione alle scelte sin qui adottate dall’unità di crisi nell’interesse primario del diritto alla salute, art. 32 della Costituzione, quale istanza prevalente su quelle evocate dai laboratori privati”.

