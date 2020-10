Covid-19, 17 ottobre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato (solitamente attorno alle ore 17.00).

Di seguito notizie di giornata e/o quelle utili in questa fase di pandemia.

Tamponi Rapidi negli studi medici, aderiscono in 311

“Nel rafforzamento della rete di sorveglianza territoriale – ha dichiarato D’Amato – è fondamentale il ruolo dei medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Per questo considero straordinaria l’adesione di 311 medici alla manifestazione d’interesse al bando per l’esecuzione dei test antigenici rapidi.

Questa rete costituirà un vero e proprio primo fronte per la sorveglianza COVID ed ho chiesto oggi in sede di riunione tra Regioni e Governo di adottare tutti gli strumenti normativi e contrattuali per assolvere a questa funzione che diventerà indispensabile in questa fase ricevendo rassicurazioni.

Il Lazio ha fatto da apripista, – ha concluso D’Amato – questo è un modello utile all’insieme delle Regioni”.

Asl Latina: 64 casi

(Ieri erano 49)

Si registrano 64 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (7), di Cori (1), di Fondi (2), di Formia (1), di Gaeta (10), di Latina (21), di Minturno (1), di Pontinia (3), di Sabaudia (1), di Sezze (3), di Sonnino (2) e di Terracina (5).

Asl Viterbo: 74 casi

(Ieri erano 80)

74 casi accertati di positività al COVID-19: 34 a Viterbo, 7 a Civita Castellana, 3 a Capodimonte, 3 a Montefiascone, 3 a Ischia di Castro, 2 a Vetralla, 2 a Farnese, 2 a Villa San Giovanni in Tuscia, 2 a Bassano Romano, 2 a Vejano, 2 a Capranica, 2 a Castel Sant’Elia, 1 a Vitorchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Ronciglione, 1 a Tuscania, 1 a Sutri, 1 a Nepi, 1 a Caprarola, 1 a Bagnoregio e 1 a Tarquinia.

Dei casi odierni 32 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 31 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, 9 sono collegati a un tampone eseguito a seguito di un test antigenico, 1 è collegato a un tampone eseguito a seguito un test sierologico e 1 è un tampone eseguito per un accesso in una struttura ospedaliera. 69 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 5 sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

Oggi è stata comunicata la guarigione di 9 pazienti: 3 a Viterbo, 2 a Civita Castellana, 2 a Ronciglione, 1 a Canepina, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

530 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Spallanzani solo per il Covid

A partire da oggi 16 ottobre l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani accetta solo pazienti COVID.

“Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l’emergenza SARS CoV-2”, lo comunica l’Unità di Crisi Regione Lazio.

Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria aggiornato al 15 ottobre.

Drive In

Su Roma partono altri quattro drive-in, quello di Arco di Travertino (già attivo), Tor di Quinto (domani) e presto Ponte Mammolo e Cecchignola.

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Ottobre mese prevenzione contro il tumore al seno

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno: se hai tra i 45 e i 49 anni prenota una mammografia gratuita.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV, V e VII municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III (aggiornata al 12 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio IV (aggiornata al 12 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio V (aggiornata al 12 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio VII (aggiornata al 12 ottobre)

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 12 ottobre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 34.07 (9.787 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet