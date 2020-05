Covid-19, 18 maggio: a Roma 19 casi e 39 in tutto il Lazio

Oggi registriamo un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24h e di questi 19 a Roma.

Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 117 unità e sono circa il triplo rispetto ai nuovi positivi.

“Non bisogna abbassare la guardia e mantenere tutte le misure di sicurezza.

I decessi – dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – sono stati 6 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.031 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 210 mila”.

“Il modello Lazio – prosegue D’Amato – che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi sta funzionando. Circa il 30% dei positivi è asintomatico e questo significa che il sistema è in grado di andare a scovare anche i casi più complessi come appunto gli asintomatici”.

Le statistiche

Dei casi finora confermati nel Lazio circa il 30% è asintomatico.

Per quanto riguarda la distribuzione, il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l’1% è in terapia intensiva.

I guariti sono il 36% e l’età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è così ripartito: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 39% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, l’8,4% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,6% a Latina. L’1,5% proviene da fuori Regione.“

Coronavirus, i dati del 18 maggio nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 19 nuovi casi e 0 decessi

Asl Roma 1 – 10 nuovi casi positivi. 31 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 3 – 5 nuovi casi positivi. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

I dati nella provincia di Roma: 16 casi e 1 decesso

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi.

Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 5 – 1 nuovo caso positivo. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

400 i test di sieroprevalenza eseguiti sul personale sanitario: 1 positivo in attesa di tampone;

Asl Roma 6 – 15 nuovi casi positivi, la maggioranza riferibili al cluster della clinica Villa dei Pini di Anzio. Deceduta una donna di 79 anni. 29 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Partiti oggi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

I dati nelle altre province del Lazio: 4 nuovi casi e 0 decessi

Asl di Latina – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 17 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Partiti oggi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti e forze dell’ordine;

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

670 i test di sieroprevalenza eseguiti: 3 positivi ma 0 positivi al tampone;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

1.960 i test di sieroprevalenza eseguiti: 17 positivi alla sieroprevalenza e 1 positivo al tampone;

Asl di Rieti – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Domani partono i test di sieroprevalenza sul personale dei vigili del fuoco;

Negli Ospedali

Policlinico Umberto I – 79 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti. 0 decessi.

947 test di sieroprevalenza sui dipendenti: 4 positivi ma 0 positivi al test per tamponi;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore.

3.037 test di sieroprevalenza su personale sanitario: 47 positivi (1,6%), 1 solo positivo al tampone;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 3 pazienti sono guariti.

Conclusa l’indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario: 2.236 test di sieroprevalenza eseguiti sul personale sanitario: 2,7% di positività;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore.

543 test di sieroprevalenza sui dipendenti: 1,6% 0 positivi tampone.

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 14 maggio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 9.29 (2.670 casi dall’inizio dell’emergenza).

Per i quartieri il tasso più alto, rispetto al numero di residenti, è in zona Villa Pamphili. 384,62 (1 caso), zona Foro Italico: 137.4 (9 casi) e in zona via dell’Omo: 126.58 (25 casi).

