Covid-19, 19 giugno: a Roma 6 casi e in tutto il Lazio 9

Sei casi a Roma città, uno in provincia (di rientro dal Messico), uno a Latina e uno a Viterbo (dove da quasi tre settimane non si registravano infezioni) individuato grazie alla campagna di test di sieroprevalenza sul personale sanitario.

Un nuovo caso tra quelli registrati a Roma è riconducibile al focolaio del San Raffaele di via Pisana, che fa salire il totale a 114 infezioni.

San Filippo Neri chiude il Covid Center

Domani, dopo 85 giorni di attività, chiuderà il Covid Center San Filipppo Neri della ASL Roma 1.

Questa mattina l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato e il Direttore Generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, hanno incontrato le équipe coinvolte per tirare le somme del grande lavoro di squadra svolto.

Un momento di emozione collettiva e di ringraziamento a tutto l’ospedale San Filippo Neri, che ha dato e continua a dare il suo prezioso contributo nella gestione dell’emergenza Covid.

Nella foto di seguito l’ultimo paziente dimesso dal Covid Center e il saluto del personale della Asl Roma 1 che gli dedica queste parole: “con te raggiungiamo quota “0” resterai per sempre nei cuori di tutta la équipe e sarai uno dei più bei capitoli di questa grande storia di sanità pubblica. Oggi e con te possiamo dire “è andato tutto bene””.

Coronavirus: i dati del 19 giugno nelle Asl e negli Ospedali

La situazione nelle Asl di Roma: 6 nuovi casi e 0 decessi

Asl Roma 1 – Non si registrano nuovi casi positivi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani chiude il Covid Center San Filippo Neri;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 27 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

I dati delle Asl della provincia: 1 nuovo caso e 0 decessi

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo, un ragazzo rientrato dal Messico. Avviato contact tracing internazionale. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Nelle altre Asl della Regione: 2 nuovi casi e 1 decessi

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 88 anni;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo, individuato grazie alla campagna di test di sieroprevalenza sul personale sanitario. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Notizie dagli Ospedali

Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant’Andrea – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 6 pazienti ricoverati di cui. 1 paziente guarito. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli – 47 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Dimesso un altro nucleo familiare. Al Centro Covid di Palidoro restano ricoverati 3 bambini e 2 genitori;

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 15 giugno. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 10.66 (3.063 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet