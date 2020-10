Covid-19, 2 ottobre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Siamo in attesa dei dati dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicate dall’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Ieri nel Lazio e a Roma è stato stabilito il record di nuovi casi Covid-19 nell’arco di 24 ore e come preannunciato da alcune agenzie di stampa oggi il Presidente della Regione ha firmato l’ordinanza che da domani 3 ottobre renderà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto.

Sempre il presidente Zingaretti oggi ha presentato il progetto pilota per test salivari a scolari fino ai 13 anni dichiarando che “è semplice, meno invasivo e con esito in giornata”.

Asl Latina: 27 casi

27 nuovi casi di positività sono stati rilevati nelle ultime 24 ore: 10 Latina, 5 Aprilia, 2 Sezze, 3 Sabaudia, 3 Santi Cosmi e Damiano, 2 Itri, 1 Cisterna.

Il direttore generale della Asl Giorgio Casati ha dichiarato che “le aree più a rischio sono oggi Aprilia e Cisterna in rapporto ai positivi per numero di abitanti. E poi c’è Latina che ha un alto numero di contagi”.

Come in tutta la regione in questo periodo sono molto aumentate le nuove infezioni ma la gran parte sono pazienti gestiti a domicilio e che quindi non vanno ad intasare le strutture ospedaliere.

Asl Viterbo: 8 casi

8 casi accertati di positività al COVID-19: 3 a Nepi, 2 a Civita Castellana, 2 a Viterbo e 1 a Ronciglione.

Tutti i casi odierni presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Purtroppo non si sono verificate guarigioni nelle ultime 24 ore e sono stati effettuati alti 348 tamponi.

Asl Rieti: 10 casi

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di una donna di 68 anni, un uomo di 67 anni, un uomo di 20 anni, una donna di 61 anni, un uomo di 21 anni, residenti/domiciliati a Rieti, cluster già noti e isolati.

Un uomo di 65 anni e una donna di 65 anni della RSA Cirene Torri in sabina.

Una donna di 25 anni e una donna di 63 anni residenti/domiciliate a Leonessa, cluster già noti e isolati.

Una donna di 71 anni residente/domiciliata ad Antrodoco, rientro Sardegna.

220 i contatti in sorveglianza domiciliare.

15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Si registrano 2 guariti residenti/domiciliati a Cittaducale.

Totale positivi in provincia di Rieti: 145

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 116 tamponi nasofaringei.

