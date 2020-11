Covid-19, 22 novembre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato (solitamente attorno alle ore 17.00).

Di seguito notizie di giornata e/o quelle utili in questa fase di pandemia.

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dall’11 ottobre al 22 novembre:

11/10 – Roma 166 casi e nel Lazio 371

12/10 – Roma 158 casi e in tutto il Lazio 395

13/10 – Roma 201 casi e in tutto il Lazio 579

14/10 – Roma 232 casi e in tutto il Lazio 543 (5 decessi)

15/10 – Roma 307 casi e in tutto il Lazio 594 (7 decessi)

16/10 – Roma 342 casi e in tutto il Lazio 795* (5 decessi)

17/10 – Roma 494* e nel Lazio 994* (12 decessi)

18/10 – Roma 574 casi e nel Lazio 1198* (6 decessi)

19/10 – Roma 462 casi e nel Lazio 939 (9 decessi)

20/10 – Roma 625 casi e nel Lazio 1224 (5 decessi)

21/10 – Roma 543 casi e nel Lazio 1219 (16 decessi)

22/10 – Roma 623 casi e nel Lazio 1251 (16 decessi)

23/10 – Roma 605 casi e nel Lazio 1389 (11 decessi)

24/10 – Roma 728 casi e nel Lazio 1687 (9 decessi)

25/10 – Roma 632 casi e nel Lazio 1541 (10 decessi)

26/10 – Roma 864 casi e nel Lazio 1698 (16 decessi)

27/10 – Roma 1007 casi e nel Lazio 1993 (23 decessi)

28/10 – Roma 993 casi e nel Lazio 1963 (19 decessi)

29/10 – Roma 1053 casi e nel Lazio 1995 (15 decessi)

30/10 – Roma 1073 casi e nel Lazio 2246 (17 decessi)

31/10 – Roma 1180 casi e nel Lazio 2289 (22 decessi)

1/11 – Roma 967 casi e nel Lazio 2351 (19 decessi)

2/11 – Roma 963 casi e nel Lazio 1859 (23 decessi)

3/11 – Roma 1132 casi e nel Lazio 2209 (22 decessi)

4/11 – Roma 1247 casi e nel Lazio 2432 (34 decessi)

5/11 – Roma 1207 casi e nel Lazio 2735* (35 decessi)

6/11 – Roma 1251 casi e nel Lazio 2699 (26 decessi)

7/11 – Roma 1170 casi e nel Lazio 2618 (27 decessi)

8/11 – Roma 1195 casi e nel Lazio 2489 (16 decessi)

9/11 – Roma 1132 casi e nel Lazio 2153 (16 decessi)

10/11 – Roma 1549 casi e nel Lazio 2608 (36 decessi)

11/11 – Roma 1125 casi e nel Lazio 2479* (38 decessi)

12/11 – Roma 1239 casi e nel Lazio 2686* (49 decessi)

13/11 – Roma 1495 casi e nel Lazio 2925 (34 decessi)

14/11 – Roma 1619 casi e nel Lazio 2997 (39 decessi)

15/11 – Roma 1295 casi e nel Lazio 2612 (21 decessi)

16/11 – Roma 1499 casi e nel Lazio 2407 (34 decessi)

17/11 – Roma 1362 casi e nel Lazio 2538 (59 decessi)

18/11 – Roma 1305 casi e nel Lazio 2866 (80 decessi)

19/11 – Roma 1467 casi e nel Lazio 2697 (61 decessi)

20/11 – Roma 1470 casi e nel Lazio 2667 (41 decessi)

21/11 – Roma 1574 casi e nel Lazio 2658 (37 decessi)

22/11 – Roma in attesa dei dati e nel Lazio in attesa dei dati (… decessi)

Statistica e Covid-19

La statistica sarebbe un’arma molto utile per “prevedere le richieste di terapie intensive in maniera molto accurata”. Intervista al Prof. Alessio Farcomeni

I dati nelle singole Asl di Roma

Asl Roma 1: …

(Ieri erano 603 casi, venerdì 483, giovedì 553, mercoledì 549, martedì 503, lunedì 422, domenica 372, sabato 440, venerdì 470, giovedì 442)

Asl Roma 2: …

(Ieri erano 716 casi, venerdì 646, giovedì 656, mercoledì 507, martedì 393, lunedì 598, domenica 498, sabato 660, venerdì 537, giovedì 497)

Asl Roma 3: …

(Ieri erano 258 casi, venerdì 341, giovedì 258, mercoledì 249, martedì 466 casi, lunedì 479, domenica 425, sabato 519, venerdì 488, giovedì 300)

I dati nelle Asl della Provincia di Roma

Nella provincia di Roma sono … … (439 casi e 8 decessi, venerdì 571 casi e 5 decessi, giovedì 522 i nuovi casi e 7 decessi, mercoledì 807 casi e 20 decessi, martedì 614 casi, lunedì 353, domenica 469 casi, sabato 558, venerdì 698, giovedì 605, mercoledì 650*)

Asl Roma 4: …

(Ieri erano 45 casi, venerdì 24, giovedì 59, mercoledì 88, martedì 152, lunedì 32, domenica 96, sabato 105, venerdì 43, giovedì 103)

Asl Roma 5: …

(Ieri erano 158 casi, venerdì 292, giovedì 253, mercoledì 477, martedì 309, lunedì 182, domenica 199, sabato 323 casi, venerdì 421, giovedì 401)

Asl Roma 6: …

(Ieri erano 236 casi, venerdì 255, giovedì 210 casi, mercoledì 242, martedì 153, lunedì 139, domenica 174, sabato 130, venerdì 234, giovedì 101)

I dati delle altre province

Nelle altre province del Lazio si registrano … … (ieri 635 casi e 10 decessi, venerdì 626 casi e 14 decessi, giovedì 708 casi e 13 decessi, mercoledì 754 casi e 16 decessi, martedì 562 e 20 decessi, lunedì 555 casi e 9 decessi, domenica 848 casi e 14 decessi, sabato 820 nuovi casi e 12 decessi, venerdì 732 casi e 16 decessi, giovedì 842 casi e 13 decessi, mercoledì 734* casi e 8 decessi).

Asl Frosinone: …

(Ieri erano 226 casi, venerdì 188, giovedì 337, mercoledì 343, martedì 225, lunedì 69, domenica 300, sabato 215, venerdì 220, giovedì 305)

Asl Latina: …

(Ieri i casi erano 260 casi, venerdì 274, giovedì 183, mercoledì 244, martedì 236, lunedì 245, domenica 151, sabato 250, venerdì 161, giovedì 235, mercoledì 167)

Asl Viterbo: …

(Ieri i casi erano 73 casi, venerdì 79, giovedì 91, mercoledì 88, martedì 83, lunedì 156, domenica 151, sabato 250 casi, venerdì 161, giovedì 235, mercoledì 167)

Asl Rieti: …

(Ieri i casi erano 86 casi, venerdì 85, giovedì 96, mercoledì 79, martedì 18, lunedì 85, domenica 169, sabato 198, venerdì 159, giovedì 180*, mercoledì 171*)

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria aggiornato al 21 novembre mattina.

Drive In

Dal 10 novembre i drive in possono essere prenotati anche tramite l’app Salute Lazio, sia per i sistemi Ios che Android.

Per effettuare la prenotazione bisogna avere a portata di mano la ricetta bianca con i 3 codice a barre.

Confermando, la APP ti farà scansionare i codici a barre necessari per visualizzare le disponibilità della visita specialistica e poi scegliere il drive in preferito, secondo le disponibilità.

Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata con codice di esenzione (5G1).

Puoi prenotare il tampone su:

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso.

Accesso ai drive-in di Roma solo con prenotazione online

Dal 27 ottobre presso tutti i drive-in di Roma l’accesso è consentito solo con prenotazione online.

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso.

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 21 novembre)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV, V e VII municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagi nel Municipio VI

La mappa dei contagi nel Municipio VII

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente, per consentire il consolidamento dei dati.

Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 15 novembre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era di 104.62 (30054 casi).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet

Con la consulenza della dott.ssa Maria Siano (pediatra con esperienza in Covid Hospital), spieghiamo come comportarsi in questi casi all’interno delle aree comuni.

Il vademecum delle norme alle quale devono attenersi il malato Covid-19 e i suoi familiari.

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800 o ci si può rivolgere ai numeri dei servizi organizzati da alcune strutture sanitarie regionali disponibili qui: https://salutelazio.it/sostegno-psicologico.