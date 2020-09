Covid-19, 22 settembre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO – Nella attesa dei dati ufficiali da tutte le Asl del territorio che saranno comunicati nel pomeriggio (solitamente tra le 16:45 e le 17:45) dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, pubblichiamo quelli già resi noti autonomamente dalle varie Asl.

Asl Rieti: 14 casi

Si registrano 14 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di 11 ospiti e 2 operatori della RSA di Torri in sabina, cluster già noti e isolati.

Una donna di 42 anni residente/domiciliata a Rieti, cluster già noto e isolato.

393 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 44.

21 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Totale positivi in provincia di Rieti: 105

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 159 tamponi nasofaringei di cui 6 di persone di rientro da zone a rischio. Il numero totale dei tamponi è di 7314.

Asl Viterbo: 1 caso

1 caso accertato di positività al COVID-19 grazie a un tampone eseguito per sintomatologia su un cittadino residente o domiciliato nel comune di Tarquinia. Il paziente è attualmente ricoverato presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

Due persone si sono negativizzate: 1 a Marta, 1 a Vasanello. Il loro numero totale sale a 483 mentre i deceduti rimangono 26.

In totale i casi di positività salgono a 609.

Sono stati effettuati 26660 tamponi, 344 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 389 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5193 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Formia

“Il Comune di Formia – dichiara il Sindaco Paola Villa – ha concordato con l’Assessore Regionale D’amato e con il direttore della Asl di Latina Giorgio Casati l’organizzazione nei prossimi giorni di altri due appuntamenti per continuare con lo screening tramite Drive in con test rapido.

Verranno comunicate quanto prima le nuove date”.

Questo perché i test rapidi svolti nella giornata di ieri 21 settembre, presso il Drive in di via Olivastro Spaventola, sono stati consistenti: su 915 test effettuati ben 56 sono risultati positivi (29 di questi sono residenti a Formia).

Rinviati il “Formia Wind for Fun” e annullato il finale dell’Arena Vitruvius

Rinviato il “Formia Wind for Fun” previsto per questo fine settimana al 9/10/11 ottobre 2020 e annullati gli spettacoli finali dell’Arena Vitruvius, “in via del tutto precauzionale, visti i recenti casi di positività al Covid-19”.

“È comunque intenzione dell’Amministrazione verificare in tempi rapidi la possibilità di inserire i richiestissimi spettacoli ‘Emozioni – Gianmarco Carroccia’ e ‘Beatbox – tributo ai Beatles’ proprio all’interno della programmazione dell’evento ‘Formia Wind for Fun'”.

Drive In

