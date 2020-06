Covid-19, 23 giugno: a Roma e provincia gli 8 casi del Lazio

“Oggi registriamo un dato di 8 casi positivi e due decessi. Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi.

Voglio lanciare un appello affinché vengano sempre rispettate le misure di prevenzione per evitare la ripresa dei contagi” è l’appello dell’assessore regionale Alessio D’Amato.

Crescono i guariti che nelle ultime 24h sono stati 65 raggiungendo un totale complessivo di 6.315.

Continua a calare il numero delle terapie intensive occupate che sono 16 in totale: -7 rispetto a ieri.

Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine.

San Raffaele a quota 122

Tre dei casi odierni sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele Pisana in un cluster famigliare, al di fuori dunque della struttura, che ha riguardato un infermiere posto in isolamento domiciliare.

Ad oggi effettuati oltre 5 mila test per il controllo di questo focolaio che raggiunge un dato complessivo di 122 casi positivi.

Chiuso il cluster di Garbatella

Sono stati effettuati i secondi tamponi presso lo stabile di piazza Pecile (Garbatella) sono tutti negativi il cluster è chiuso.

Istituto religioso Teresianum

Un caso odierno è riferito all’Istituto religioso Teresianum (zona Villa Pamphili) ed è stato posto in sorveglianza sanitaria.

Coronavirus: i dati del 23 giugno nelle singole Asl e Ospedali

La situazione nelle Asl di Roma

Non ci sono stati forniti i dati.

Aggiornate le mappe al 22 giugno.

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

I dati delle Asl della provincia

Non ci sono stati forniti i dati

Nelle altre Asl della Regione nessun nuovo caso e 0 decessi

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Notizie dagli Ospedali

Non ci sono stati forniti i dati

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 22 giugno. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 10.83 (3.110 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet