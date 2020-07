Covid-19, 23 luglio: a Roma e nel Lazio

Articolo in aggiornamento – Siamo in attesa dei dati delle ultime 24 ore all’interno del territorio della regione Lazio.

Gita a Capri: 3 positivi, in totale 8 ragazzi sono in isolamento

Tra il 16 ed il 19 di luglio 8 giovani ragazzi e ragazze di Roma sono andati in gita a Capri. Al rientro nella Capitale la sera del 20 luglio due avevano la febbre e il 21 luglio sono stati eseguiti tutti i tamponi.

“I risultati dell’indagine epidemiologica, ancora in corso, – ha reso noto l’Unità di Crisi Regione Lazio – sono di 3 casi positivi già in isolamento così come gli altri componenti della comitiva che sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena.

Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il SERESMI”.

Perché la scuola riparta in sicurezza

Da fine agosto partirà una massiccia campagna di test di sieroprevalenza per il personale scolastico: 120mila tra docenti, tecnici e amministrativi, insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap.

Dalla scuola dell’infanzia a quelle secondarie, compresi gli istituti professionali (paritari e non).

«Perché la scuola riparta in sicurezza – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Sarà su base volontaria ma auspichiamo una grande partecipazione».

La Sanità del Lazio non è più commissariata

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato ieri che dopo 12 anni e rigide politiche di spending review, la sanità è finalmente uscita dallo stato commissariale in cui era stata messa dal governo nel 2008 per 2 miliardi di disavanzo.

“Abbiamo risanato dei conti che erano allo sfascio e i giovani troveranno un Lazio migliore di quello che abbiamo trovato noi.

Il disavanzo era un terzo di quello nazionale e nel 2019 siamo tornati in attivo”.

Nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile

Taglio del nastro, oggi, per il nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’AOU Policlinico Umberto I di Roma.

La struttura è un’esperienza pilota in Italia, è finalizzata ad accogliere soggetti in età adolescenziale con esordi psichiatrici in fase acuta non gestibili in contesti clinici alternativi.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 20 luglio

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 20 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 11.84 (3.402 casi dall’inizio dell’emergenza).

