Covid-19, 24 agosto: a Roma e nel Lazio

Iniziata la sperimentazione del vaccino

Partita la sperimentazione del vaccino Covid allo Spallanzani.

In diretta dallo INMI Spallanzani. Oggi inizia la sperimentazione del vaccino Covid, ricerca portata avanti con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca. Pubblicato da Salute Lazio su Lunedì 24 agosto 2020

Test rapidi antigenici negli aeroporti romani sono efficaci per lo screening

“E’ importante – dichiara l’assessore D’Amato – la validazione dei test rapidi antigenici fatta dall’Istituto Spallanzani di Roma e confermata congiuntamente dai responsabili dei Laboratori di Virologia dell’INMI Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi e dell’ospedale di Treviso, Roberto Rigoli circa l’efficacia per lo screening di questa modalità che stiamo già utilizzando agli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino e al drive-in del porto di Civitavecchia e che presto estenderemo negli altri drive-in velocizzando così le attese dei risultati.

Questa modalità ci consente di avere più efficacia nello screening e comunque confermando sempre la validazione attraverso il tampone molecolare.

Così il Sistema sanitario regionale del Lazio – conclude D’Amato – sta rispondendo con efficacia al tema dei controlli dei rientri e lo stesso metodo è quello che ho proposto all’assessore della Regione Sardegna per la reciprocità e i controlli ai porti”.

Drive In

ieri, 23 agosto, eseguiti 4142 test Covid-19:

Forlanini 263, Casal Bernocchi 338, San Giovanni 446, Santa Caterina delle Rose 282, Via degli Eucalipti 161, Campus Bio-medico di Roma 320, Labaro 122, Santa Maria della Pietà 282, Istituto Zooprofilattico 434, Genzano di Roma 125, Viterbo Belcolle 129, Palombara Sabina 214, Colleferro 150, Latina 180, Civitavecchia 51, Civitavecchia (Porto) 645.

Per tutte le informazioni sui Drive In del Lazio https://salutelazio.it/

Dagli aeroporti

Report attività negli aereoporti romani del 23 agosto:

Fiumicino individuati 9 positivi: si tratta di 5 cittadini romani, 1 di nazionalità greca residente a Perugia, 1 di Avezzano, 1 di Napoli e 1 di Milano, di rientro dai paese a rischio.

Ciampino individuati 12 casi positivi, di cui: 4 italiani, 7 spagnoli e 1 dalla Repubblica Domenicana.

Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati sono stati 106.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 17 agosto

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 17 agosto. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 13.29 (3.819 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet