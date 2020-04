Covid-19, 24 aprile: 40 nuovi casi a Roma e 78 in tutto il Lazio

Diretta Zingaretti,Visco,Speranza

IN DIRETTA dallo SPALLANZANI- Attivata l'unità di Alto Isolamento una struttura unica in Europa e una delle più avanzate nel mondo per la gestione delle malattie altamente contagiose. Un reparto unico in Italia per la cura del Covid.

Pubblicato da Regione Lazio su Venerdì 24 aprile 2020