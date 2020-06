Covid-19, 25 giugno: a Roma 3 casi e in tutto il Lazio 12

“Oggi – ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amanto – registriamo un dato di 12 casi positivi e due decessi. Sono in diminuzione i casi a Roma città che registra 3 casi, mentre non si registrano nuovi casi dai focolai del San Raffaele Pisana e dell’Istituto religioso Teresianum.

Questi nuovi casi nelle province dimostrano che il virus è ancora in circolazione e che non bisogna assolutamente abbassare la guardia. In questi ultimi casi si ravvisa anche una diminuzione dell’età dei positivi che coinvolge anche giovani.

Quattro nuovi casi provengono dalla Asl di Latina e riguardano 3 link distinti tra loro: due casi derivano da un link familiare, un caso è una donna rientrata dal Brasile e sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale, l’ultimo caso asintomatico è stato individuato grazie allo screening precedente alla donazione del sangue.”

Nella Asl di Viterbo un caso è risultato positivo al tampone in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 4 i nuovi casi collegati tra loro ed è in corso l’indagine epidemiologica.

I guariti nelle ultime 24h sono stati 17 e raggiungono un totale di 6.354.

Bambin Gesù Palidoro

Oggi nessun paziente ricoverato al Centro Covid di Palidoro. Dimesso ieri 24 giugno ultimo nucleo familiare.

Primo giorno Covid free da tre mesi, in cui sono stati ricoverati oltre 60 minori e 30 genitori, a fronte di più di 4000 sospetti gestiti.

Il Centro prosegue nella sua attività e rimane a disposizione come Hub pediatrico regionale per l’emergenza coronavirus.

Ricorso al Tar contro i tamponi delle strutture private

E’ stato depositato dalla Regione Lazio il ricorso in Consiglio di Stato per chiedere la riforma o l’annullamento dell’ordinanza del Tar del Lazio sul tema dei tamponi eseguiti dalle strutture private.

“L’errore in cui cade l’ordinanza – dichiara la Regione Lazio – oggetto di impugnazione è quello di confondere una questione di sanità pubblica, con una limitazione alla libera concorrenza.

Il test per il COVID non è un ordinario test diagnostico, ma si tratta di un test che, in caso di positività, ha importanti implicazioni sulla sfera delle libertà individuali, sulla circolazione e movimento. Nonché sulla salute come interesse della collettività, finanche, in caso di focolai, sulla determinazione delle cosiddette ‘zone rosse’. In altri termini se un cittadino risulta positivo al COVID scattano limitazioni alla sua libertà personale (quarantena) e indagini epidemiologiche sui contatti che ha avuto al fine di limitare la diffusione del virus.

Non solo – prosegue il comunicato – ma vi è l’obbligo di notifica anche al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e queste sono prerogative esclusivamente di sanità pubblica.

Peraltro dallo stesso monitoraggio condotto dal Ministero della Salute risulta oggi nel Lazio un tempo medio tra la data di inizio sintomi e la data di diagnosi (tampone) pari a 48h. Pertanto non vi è tecnicamente alcuna esigenza di rivolgersi ai laboratori privati per eseguire questi test che vengono fatti gratuitamente dalla rete del Servizio sanitario regionale.

Auspichiamo che il Consiglio di Stato voglia accogliere l’istanza della Regione Lazio al fine di non compromettere la gestione coordinata dell’emergenza sanitaria”.

Dal Brasile

Una donna rientrata dal Brasile è risultata positiva e sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale.

San Raffaele rimane a quota 123

Nessun nuovo caso collegato alla struttura di via della Pisana

Istituto religioso Teresianum

Nessun nuovo caso.

