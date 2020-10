Covid-19, 25 ottobre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato (solitamente attorno alle ore 17.00).

Di seguito notizie di giornata e/o quelle utili in questa fase di pandemia.

Il Lazio tra le regioni con il più basso rapporto tra casi testati e casi positivi

“Secondo i dati elaborati dalla Protezione Civile (settimana dal 17 al 24 ottobre), la Regione Lazio risulta essere – ha dichiarato l’Unità di Crisi Regione Lazio – una delle regioni con il più basso rapporto tra casi testati e casi positivi.

Rispetto ad una media nazionale del 14,9%, la Regione Lazio ha il 7,6% di casi positivi rispetto ai casi testati.”

Nessuna carenza di vaccino antinfluenzale, ci sono le dosi per tutti

“Ne sono state somministrate già circa mezzo milione e le dosi consegnate ai medici sono state, al 24 ottobre, circa 900 mila.

Il Lazio – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – è la regione italiana che ha ordinato il maggior numero di dosi, 2,4 milioni. Questo ci sta consentendo anche di distribuirlo, con periodicità settimanale, nelle farmacie della nostra regione.

Ogni giorno pubblicheremo sul sito salutelazio.it il numero delle vaccinazioni effettuate.

Non c’è nessuna necessità di fare la corsa alla vaccinazione poiché la campagna dell’antinfluenzale durerà fino a Gennaio. L’importante è contattare il proprio medico di medicina generale e il proprio pediatra”.

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dall’11 ottobre al 25 ottobre:

11/10 – Roma 166 casi e nel Lazio 371

12/10 – Roma 158 casi e in tutto il Lazio 395

13/10 – Roma 201 casi e in tutto il Lazio 579

14/10 – Roma 232 casi e in tutto il Lazio 543 (5 decessi)

15/10 – Roma 307 casi e in tutto il Lazio 594 (7 decessi)

16/10 – Roma 342 casi e in tutto il Lazio 795* (5 decessi)

17/10 – Roma 494* e nel Lazio 994* (12 decessi)

18/10 – Roma 574 casi e nel Lazio 1198* (6 decessi)

19/10 – Roma 462 casi e nel Lazio 939 (9 decessi)

20/10 – Roma 625 casi e nel Lazio 1224 (5 decessi)

21/10 – Roma 543 casi e nel Lazio 1219 (16 decessi)

22/10 – Roma 623 casi e nel Lazio 1251 (16 decessi)

23/10 – Roma 605 casi e nel Lazio 1389 (11 decessi)

24/10 – Roma 728 casi e nel Lazio 1687 (9 decessi)

24/10 – In attesa dei dati

I dati nelle singole Asl di Roma

Asl Roma 1: in attesa dei dati

(Ieri erano 201, venerdì 183, giovedì 179, mercoledì 177, martedì 159, 168 lunedì, domenica 330 casi, sabato 173 e venerdì 137)

Asl Roma 2: in attesa dei dati

(Ieri erano 376, venerdì 244, venerdì 319, mercoledì 233, martedì 285, lunedì 228, domenica 217, sabato erano 250, con 106 recuperi, e venerdì 154)

Asl Roma 3: in attesa dei dati

(Ieri erano 151, venerdì 178, giovedì 125 casi, mercoledì 133, martedì 181, 66 lunedì, domenica 27, sabato 71 e venerdì 51)

I dati nelle Asl della Provincia di Roma

I dati della provincia di Roma sono … (venerdì 330 casi, giovedì erano 293 e giovedì 258)

Asl Roma 4: in attesa dei dati

(Ieri erano 100 casi, venerdì 61, giovedì 61 casi, mercoledì 35, martedì 86, lunedì 55, domenica 71, sabato 48 e venerdì 51)

Asl Roma 5: in attesa dei dati

(Ieri erano 73 casi, 108 venerdì, giovedì 115, mercoledì 107, martedì 79 casi, lunedì 41, domenica 75, sabato 55 e venerdì 52)

Asl Roma 6: in attesa dei dati

(Ieri erano 157, venerdì 124, giovedì 82, mercoledì 88, martedì 113, 49 lunedì, domenica 43, sabato 59 e venerdì 70)

I dati delle altre province

I casi nelle altre province del Lazio con… (venerdì erano 629 casi e 5 decessi, giovedì 491 nuovi casi e tre i decessi).

Asl Frosinone: in attesa dei dati

(Ieri erano 238, venerdì 154, giovedì 199, mercoledì 159, martedì 147, lunedì 104, domenica 275 di cui un numero imprecisato erano recuperi, sabato erano 180 casi, 100 di recuperi e venerdì 100 casi, 70 di recuperi)

Asl Latina: in attesa dei dati

(Ieri erano 138 casi, 126 venerdì, giovedì 89, mercoledì 101, martedì 27, lunedì 81, domenica 75, sabato 64 e venerdì 49)

Asl Viterbo:

(Ieri erano 145, venerdì 167 casi, giovedì 69, mercoledì 99, martedì 108, lunedì 114, domenica 7, sabato 74 e venerdì 80)

Asl Rieti:

(Ieri erano 64, venerdì 54, giovedì 18, mercoledì 87, martedì 39, lunedì 37, 14 domenica, sabato 20 e venerdì 50)

Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria aggiornato al 22 ottobre mattina.

Drive In

AVVISI/VARIAZIONI Dal 20 ottobre è possibile effettuare la prenotazione online del tampone, in via sperimentale, presso le postazioni drive-in sotto elencate Da lunedì 26/10/2020 il servizio sarà prenotabile anche per i Drive-in di: Tor di Quinto, Labaro, A.O. San Giovanni Addolorata, Ponte Mammolo, Casal Bernocchi e Sant’Andrea Pediatrico.

il servizio sarà prenotabile anche per i Drive-in di: Da mercoledì 28/10/2020 il servizio sarà prenotabile anche per il Drive-in A.O. San Camillo pediatrico.

ASL Roma 1 Santa Maria della Pietà – Padiglione 90 – Via Eugenio De Mattei, 72 – Roma Casa della Salute Labaro-Prima Porta – Via S. Daniele del Friuli, 8 – Roma – da lunedì 26/10/2020 Tor di Quinto – Viale Tor di Quinto, snc – 00191 – Roma – da lunedì 26/10/2020 AOU S.Andrea per bambini 0-16 anni – Via di Grottarossa, 1035 – Roma – da lunedì 26/10/2020 A.O. San Giovanni Addolorata – Via S. Stefano Rotondo 5a – Roma – da lunedì 26/10/2020 ASL Roma 2 Centro Carni Palmiro Togliatti – Viale Palmiro Togliatti, 1200 – Roma IRCCS Santa Lucia – Via Ardeatina, 354 – Roma Ponte Mammolo – Via delle Messi d’Oro 184 – Roma – da lunedì 26/10/2020 ASL Roma 3 Ex Presidio Forlanini – Piazza Carlo Forlanini – Roma Casal Bernocchi – Via di Villa Cilone – Casal Bernocchi, 4 – Roma- da lunedì 26/10/2020 A.O. San Camillo per bambini 0-16 anni Via Ramazzini, 66/68 – Roma – da mercoledì 28/10/2020

Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata.

Puoi prenotare il tampone su:

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso.

La sperimentazione avrà la durata di una settimana.

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Ottobre mese prevenzione contro il tumore al seno

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno: se hai tra i 45 e i 49 anni prenota una mammografia gratuita.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV, V e VII municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagi nel Municipio VI

La mappa dei contagi nel Municipio VII

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 19 ottobre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 41.15 (11.822 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet