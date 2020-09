Covid-19, 26 settembre: a Roma 129 e in tutto il Lazio 219

“Su circa 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 219 casi di questi 129 sono a Roma e due i decessi.

Mantenere alta l’attenzione, la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si rispettano le regole – ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato – inevitabili altre misure di contenimento come l’obbligo di mascherine sempre”.

Asl Roma 1: 41 casi

Nella Asl Roma 1 sono 41 i casi nelle ultime 24h e di questi uno è di rientro dall’Egitto.

Sono ventidue i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Asl Roma 2: 59 casi

Nella Asl Roma 2 sono 59 casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono di rientro uno con link dalla Sardegna uno dall’Ucraina e uno dalla Lombardia.

Diciotto sono i contatti di casi già noti e isolati e ventuno individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: 29 casi

Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi di rientro due dall’Emilia Romagna, uno dalla Lombardia, uno dalla Sicilia, uno dalla Toscana e uno dalla Rep. Ceca.

Quindici sono i contatti di casi già noti e isolati.

Asl Roma 4: 11 casi

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Asl Roma 5: 19 casi

Nella Asl Roma 5 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tredici contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl Roma 6: 16 casi

Nella Asl Roma 6 sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tredici contatti di casi già noti e isolati.

Asl Latina: 13 casi

Nella Asl di Latina sono tredici i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Asl Frosinone: 21 casi

Nella Asl di Frosinone si registrano ventuno casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati.

Asl Rieti: 6 casi

Nella Asl di Rieti si registrano sei i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Asl Viterbo: 4 casi

Nella Asl di Viterbo si registrano quattro casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Il Covid nel Lazio

Attuali casi positivi 6667

Ricoverati 591

Terapie intensive 35

Isolamento domiciliare 6041

Deceduti 906

Guariti 8081

Totale casi esaminati 15654

Drive In

Sulla app Salute Lazio è disponibile l’elenco geolocalizzato dei drive-in della Regione Lazio dove si eseguono i test per il COVID-19.

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Fiumicino

Riprese le attività del drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dopo la sospensione di ieri a causa del maltempo e del forte vento.

Scuola

In questo video di Sky TG24 si parla del tampone rapido nelle scuole superiori del Lazio. Siamo partiti da Anguillara Sabina e presto arriveremo in tutte gli istituti della regione. Pubblicato da Salute Lazio su Sabato 26 settembre 2020

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma

I dati più aggiornati non sono attualmente disponibili a causa di problemi tecnici sul server del Dipartimento di Epidemiologia del SSR

La mappa dei contagi nel Municipio III (aggiornata al 14 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio IV (aggiornata al 14 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio V (aggiornata al 14 settembre)

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 14 settembre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 21.80 (6.263 casi dall’inizio dell’emergenza).

