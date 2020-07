Covid-19, 27 luglio: a Roma 4 casi e in tutto il Lazio 13

“Oggi abbiamo 13 casi e un decesso. Di questi otto sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita.

Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman” ha dichiarato l’assessore Alessio D’amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19.

Asl Roma 1: 2 casi

Nella Asl Roma 1 dei due casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I ed un secondo caso riguarda una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a Capri.

Asl Roma 2: 2 nuovi casi

Nella Asl Roma 2 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h il primo riguarda una donna di Capoverde con link familiare ad un caso di rientro dall’Arabia Saudita. Un secondo caso riguarda un uomo residente e di rientro dalla Spagna ora trasferito allo Spallanzani.

Asl Roma 5: 1 caso

Nella Asl Roma 5 si registra un caso nelle ultime 24h e riguarda una persona di rientro dalla Spagna per la quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Asl Roma 6: 6 nuovi casi

Nella Asl Roma 6 dei sei nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo su segnalazione del medico di medicina generale, tre casi riguardano donne in fase di pre-ospedalizzazione, un caso di un uomo di nazionalità egiziana a Pomezia per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica e un caso di un uomo di nazionalità del Pakistan con link ad un caso già noto e isolato.

Asl Rieti: 2 casi

Due i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di due uomini di nazionalità Afgana con link a casi già noti e isolati.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 20 luglio

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 20 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 11.84 (3.402 casi dall’inizio dell’emergenza).

