Covid-19, 28 ottobre: a Roma e nel Lazio

Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato (solitamente attorno alle ore 17.00).

Aggiornate le mappe del contagio nei quartieri di Roma e nei comuni del Lazio

Continuano a crescere i contagi Covid nel III municipio ma in proporzione non aumentano come in altre aree di Roma.

La metà delle infezioni nel IV municipio sono state registrate nelle ultime due settimane. E non è più il territorio con il minor tasso a Roma.

Crescono significativamente i contagi nel V municipio: questa la progressione nelle ultime 3 settimane: +71, +176, +486!

Un terzo dei contagi nel VI municipio sono stati registrati nelle ultime due settimane. Solo tra Torre Angela e Tor Bella Monaca ben 191 in appena sette giorni.

Forte crescita del Coronavirus nel VII municipio: questi i dati delle ultime 3 settimane: +89, +195, +478!

Accesso ai drive-in di Roma solo con prenotazione online

Dal 27 ottobre presso tutti i drive-in di Roma l’accesso è consentito solo con prenotazione online.

Al momento della prenotazione è necessario disporre di tessera sanitaria e di ricetta dematerializzata con codice di esenzione (5G1).

È possibile prenotarsi, attraverso la piattaforma regionale “Prenota-Drive” all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it.

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso.

Il vademecum delle norme alle quale devono attenersi il malato Covid-19 e i suoi familiari

Attualmente nel Lazio ci sono 24.344 persone in isolamento domiciliare.

Oltre mezzo milione i vaccinati contro l’influenza

Ad oggi somministrate 567.711 dosi di vaccino antinfluenzale (il 28 ottobre dello scorso anno erano 83.520).

“È un ritmo straordinario, – dichiara l’Unità di Crisi Regione Lazio – superiore alla capacità di fornitura da parte delle aziende vincitrici della gara pubblica.

In questa settimana ci potrebbe essere un sensibile rallentamento poiché verranno distribuite 50 mila dosi, in attesa della fornitura di oltre 1 milione di dosi che saranno consegnate il 9 novembre”.

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dall’11 ottobre al 28 ottobre:

11/10 – Roma 166 casi e nel Lazio 371

12/10 – Roma 158 casi e in tutto il Lazio 395

13/10 – Roma 201 casi e in tutto il Lazio 579

14/10 – Roma 232 casi e in tutto il Lazio 543 (5 decessi)

15/10 – Roma 307 casi e in tutto il Lazio 594 (7 decessi)

16/10 – Roma 342 casi e in tutto il Lazio 795* (5 decessi)

17/10 – Roma 494* e nel Lazio 994* (12 decessi)

18/10 – Roma 574 casi e nel Lazio 1198* (6 decessi)

19/10 – Roma 462 casi e nel Lazio 939 (9 decessi)

20/10 – Roma 625 casi e nel Lazio 1224 (5 decessi)

21/10 – Roma 543 casi e nel Lazio 1219 (16 decessi)

22/10 – Roma 623 casi e nel Lazio 1251 (16 decessi)

23/10 – Roma 605 casi e nel Lazio 1389 (11 decessi)

24/10 – Roma 728 casi e nel Lazio 1687 (9 decessi)

25/10 – Roma 632 casi e nel Lazio 1541 (10 decessi)

26/10 – Roma 864 casi e nel Lazio 1698 (16 decessi)

27/10 – Roma 1007 e nel Lazio 1993 (23 decessi)

28/10 – In attesa dei nuovi dati

I dati nelle singole Asl di Roma

Asl Roma 1: in attesa dei nuovi dati

(Ieri erano 349, lunedì 323, domenica 158, sabato 201, venerdì 183, giovedì 179, mercoledì 177, martedì 159, 168 lunedì, domenica 330)

Asl Roma 2: in attesa dei nuovi dati

(Ieri erano 451, lunedì 468, domenica 410, sabato 376, venerdì 244, venerdì 319, mercoledì 233, martedì 285, lunedì 228, domenica 217)

Asl Roma 3: in attesa dei nuovi dati

(Ieri erano 207, lunedì 73 casi, domenica 61, sabato 151, venerdì 178, giovedì 125 casi, mercoledì 133, martedì 181, 66 lunedì, domenica 27)

I dati nelle Asl della Provincia di Roma

Nella provincia di Roma sono … …. (ieri erano ben 568, lunedì 343, domenica 326, sabato 330 casi, venerdì erano 293 e giovedì 258)

Asl Roma 4: in attesa dei nuovi dati

Il cluster della RSA Gonzaga di Ladispoli

Nella Asl Roma 4 sono 117 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e ventisei i casi con link al cluster della RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica.

(Ieri erano 117 casi, 65 lunedì, 86 domenica, sabato 100, venerdì 61, giovedì 61 casi, mercoledì 35, martedì 86, lunedì 55, domenica 71)

Asl Roma 5: in attesa dei nuovi dati

Nella Asl Roma 5 sono 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano quattro decessi di 52, 72, 75 e 76 anni con patologie.

(Ieri erano 124 casi, 122 lunedì, domenica 142, sabato 73, 108 venerdì, giovedì 115, mercoledì 107, martedì 79 casi, lunedì 41, domenica)

Asl Roma 6: in attesa dei nuovi dati

(Ieri erano 327, lunedì 156, domenica 100, sabato 157, venerdì 124, giovedì 82, mercoledì 88, martedì 113, 49 lunedì, domenica 43)

I dati delle altre province

Nelle altre province del Lazio si registrano … … (ieri erano 418 casi e 5 decessi, lunedì 491 casi e 6 decessi, domenica 581casi e due decessi, sabato 629 casi e 5 decessi, venerdì 491 nuovi casi e tre i decessi).

Asl Frosinone: in attesa dei nuovi dati

(Ieri erano 166 casi, 125 lunedì, domenica 149, sabato 238, venerdì 154, giovedì 199, mercoledì 159, martedì 147, lunedì 104)

Asl Latina: in attesa dei nuovi dati

(Ieri erano 105 casi, lunedì 124, domenica 149, sabato 138, 126 venerdì, giovedì 89, mercoledì 101, martedì 27, lunedì 81, domenica 75)

Asl Viterbo: 136 casi e 1 decesso

136 casi accertati di positività al COVID-19: 45 a Viterbo, 8 a Canino, 6 a Tarquinia, 6 a Vetralla, 5 a Capranica, 5 a Montalto di Castro, 5 a Orte, 5 a Montefiascone, 5 a Valentano, 5 a Civita Castellana, 5 a Grotte di Castro, 3 a Bassano Romano, 3 a Piansano, 3 a Nepi, 3 a Farnese, 2 a Blera, 2 a Soriano nel Cimino, 2 a Vignanello, 2 a Tuscania, 2 a Ischia di Castro, 2 a Oriolo Romano, 2 a Vitorchiano, 2 a Cellere, 1 ad Acquapendente, 1 a Sutri, 1 a Ronciglione, 1 a Monteromano, 1 a Canepina, 1 a Carbognano, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Vasanello. Dei casi odierni 39 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 97 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. 133 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 3 sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Belcolle. La Asl, con estremo rammarico, comunica inoltre il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di 1 paziente di 74 anni, residente nel comune di Valentano e ricoverato da giorni presso le Malattie Infettive COVID dell’ospedale di Belcolle. Comunicata la guarigione di 20 pazienti: 4 a Civita Castellana, 4 a Viterbo, 3 a Tarquinia, 2 a Fabrica di Roma, 2 a Vetralla, 1 a Faleria, 1 a Farnese, 1 a Orte, 1 a Ronciglione, 1 a Sutri. Ben 930 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. (Ieri i casi erano 111, lunedì 214, domenica 145, sabato 145, venerdì 167 casi, giovedì 69, mercoledì 99, martedì 108, lunedì 114)

Asl Rieti: 44 casi

Si registrano 44 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti 17: donna 30, ragazzo 14, uomo 50, ragazzo 17, uomo 60, donna 59, bambina 9, donna 52, uomo 39, donna 39, donna 64, donna 57, uomo 45, donna 84 (ricoverata presso reparto Malattie Infettive OGP Rieti), uomo 68, donna 33, uomo 38.

Antrodoco: uomo 33.

Borgorose: uomo 50, donna 38.

Cantalice: donna 62 (ricoverata presso reparto Covid OGP Rieti), donna 43, donna 55.

Cantalupo in Sabina: uomo 63.

Cittaducale: ragazza 14, donna 27.

Contigliano: donna 50, donna 53, uomo 64.

Fara in Sabina: uomo 20.

Fiamignano: bambino 8.

Forano: uomo 60.

Frasso Sabino: uomo 41.

Montasola: uomo 18.

Monteleone Sabino: donna 37.

Montopoli in Sabina: donna 42, bambina 3.

Pescorocchiano: donna 62.

Petrella Salto: ragazzo 17.

Poggio Mirteto: uomo 69, donna 34, donna 43.

Poggio Moiano: donna 42.

Toffia: uomo 45.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 169

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 33

Guariti: 4 Rieti, 1 Borbona, 2 Fara in Sabina, 1 Stimigliano, 2 Cittaducale, 1 Leonessa, 2 Montopoli in Sabina, 1 Concerviano, 1 Tarano.

Totale positivi in provincia di Rieti: 659

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 261 tamponi nasofaringei.

(Ieri i casi erano 36, lunedì 28, domenica 38, sabato 64, venerdì 54, giovedì 18, mercoledì 87, martedì 39, lunedì 37, 14 domenica)

Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria aggiornato al 28 ottobre mattina.

Drive In

Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata.

Puoi prenotare il tampone su:

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso.

La sperimentazione avrà la durata di una settimana.

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 28 ottobre)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV, V e VII municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagi nel Municipio VI

La mappa dei contagi nel Municipio VII

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 26 ottobre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 54.72 (15.720 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet