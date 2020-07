Covid-19, 29 luglio: a Roma 25 casi e in tutto il Lazio 34

“Oggi registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione.

Ad oggi il totale dei casi di importazione a Roma proviene da ben 30 Paesi e quelli a maggior incidenza sono il Bangladesh l’India, il Pakistan e la Romania” ha dichiarato l’assessore Alessio D’amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19.

25 casi nelle sole 3 Asl di Roma città (più Fiumicino) non si registravano dal 6 giugno, durante il cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana.

Asl Roma 1: 5 nuovi casi

Nella Asl Roma 1 sono cinque i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una donna di rientro dalla Romania per la quale è stato effettuato il contact tracing internazionale, un caso di un uomo in accesso al pronto soccorso e un caso di un uomo con link familiare ad un caso già noto e isolato.

Asl Roma 2: 17 casi

Nella Asl Roma 2 sono 17 i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi otto riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testate al drive-in, una donna di rientro dalla Romania, un uomo di nazionalità Afgana con un link ad un caso già noto e isolato e tre casi con link familiare ad una bambina ricoverata nei giorni scorsi al Bambino Gesù di Palidoro.

Asl Roma 3: 3 casi

Nella Asl Roma 3 sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e uno di questi riguarda un caso con link on un cluster familiare già noto e isolato.

Asl Roma 4: 2 nuovi casi

Nella Asl Roma 4 dei due nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo in fase di pre-ospedalizzazione e un uomo con link ad un cluster familiare già noto e isolato.

Asl Roma 5: 4 casi

Nella Asl Roma 5 si registrano quattro nuovi casi nelle ultime 24h e tre di questi hanno un link familiare con un caso di rientro dalla Spagna e un caso di un uomo in fase di pre-ospedalizzazione al San Giovanni.

Asl Roma 6: 2 nuovi casi

Nella Asl Roma 6 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di due uomini di nazionalità indiana con link ad un caso di rientro da India già isolato.

Asl Latina: 1 caso

Un nuovo caso nelle ultime 24h nella Asl di Latina e si tratta di una donna individuata in fase di pre-ricovero ospedaliero.

Iniziati i test al Terminal bus Tiburtina

Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza.

Sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.

E’ un’operazione di prevenzione di sanità pubblica che si aggiunge alla quarantena a tutela di quelle Comunità provenienti dai Paesi a più alta incidenza del virus e a tutela dei nostri anziani poiché molti lavorano nell’assistenza domestica.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 27 luglio

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 27 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 12.06 (3.466 casi dall’inizio dell’emergenza).

