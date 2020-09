Covid-19, 29 settembre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO – Siamo in attesa dei dati ufficiali da tutte le Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Pigneto

Controllando i dati sulle mappe del contagio tra i quartieri della capitale spicca il dato della zona urbana Torpignattara (che comprende il Pigneto: Casilina, Prenestina, Acqua Bullicante), dove si è passati dai 3 o 5 casi settimanali ai 17 (7 settembre), poi ai 27 (14 settembre) fino ai 69 dell’ultimo rilevamento comunicato (24 settembre), quindi ben 113 casi dal 7 settembre al 24. La mappa dei contagi nel Municipio V.

Asl Rieti: Nessun nuovo caso

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

173 i contatti in sorveglianza domiciliare.

38 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Si registra un nuovo guarito residente/domiciliato a Rieti.

Totale positivi in provincia: 135.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 141 tamponi nasofaringei.

Asl Viterbo: 5 casi

5 casi accertati di positività al COVID-19: 4 a Ronciglione, 1 a Viterbo.

Dei casi odierni, 4 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati, 1 è collegato a un tampone eseguito su un cittadino sintomatico di rientro da un soggiorno in Tunisia. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In totale i casi di positività tra i residenti o domiciliati nella Tuscia salgono a 643.

5 pazienti guariti nelle ultime 24 ore: 2 a Viterbo, 1 a Orte, 1 a Caprarola, 1 a Montefiascone.

430 i nuovi tamponi effettuati.

Vaccino antinfluenzale

“Con 2,4 milioni di dosi aggiudicate di vaccino antinfluenzale il Lazio è la prima regione italiana per approvvigionamento, neanche una dose dovrà essere inutilizzata ed è per questo che tutto il Sistema è stato mobilitato.

Noi siamo stati tempestivi nel fare gli ordini – ha dichiarato dichiara l’assessore D’Amato – poiché già il 17 aprile con ordinanza n° 30 del presidente Zingaretti è stata impostata la campagna di vaccinazione 2020/21.

Sono già oltre 1 milione le dosi consegnate alle Asl che le stanno distribuendo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai centri vaccinali delle stesse Asl.

Non vi è alcun ritardo poiché anticipare troppo può significare non avere la copertura quando il picco influenzale raggiungerà l’apice e questo potrebbe comportare dei richiami ovvero utilizzare più dosi”.

Ampliata la rete utilizzando i drive-in regionali e della rete delle farmacie

“Abbiamo previsto, considerata la straordinarietà della campagna di quest’anno che coincide con la pandemia della Sars CoV-2, di ampliare la rete di offerta anche attraverso l’utilizzo dei drive-in regionali e della rete delle farmacie come progetto sperimentale. A questo scopo potrebbero essere circa 400 le farmacie del Lazio ad aderire al progetto ‘vaccinazioni in farmacia’. Abbiamo chiesto al CTS un nullaosta alla possibilità che la somministrazione delle vaccinazioni avvenga ad opera e sotto la responsabilità di un operatore sanitario opportunamente formato. Altri Paesi consentono di somministrare la vaccinazione in farmacia tra i quali Francia, Germania e Regno Unito. In questa fase è necessario ampliare il più possibile la rete di offerta”.

Drive In

Sulla app Salute Lazio è disponibile l’elenco geolocalizzato dei drive-in della Regione Lazio dove si eseguono i test per il COVID-19.

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

