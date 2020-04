Covid-19, 30 aprile: a Roma 40 nuovi casi e 71 in tutto il Lazio

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 457 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio

Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi. 23 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 4 decessi: una donna di 97 anni proveniente da Villa delle Querce, un uomo 82 anni, una donna di 89 anni e una donna di 92 anni proveniente dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa. 84 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nelle altre Asl della Regione: 8 nuovi casi e 2 decessi

Asl Latina: 4 nuovi casi positivi di cui 3 in isolamento domiciliare. 0 decessi. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata RSA San Michele di Aprilia

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 74 anni. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Oggi riprende l’attività dell’Ospedale di Tarquinia per esito negativo di tutti i tamponi effettuati

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 78 anni con patologie pregresse. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Dagli Ospedali

Policlinico Umberto I – 106 pazienti ricoverati di cui 11 in terapia intensiva. 4 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 65 anni;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 2 pazienti sono guariti. Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore. Deceduta una donna di 79 anni;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 96 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli – 118 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 18 in terapia intensiva;

Spallanzani – Tutto il personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza: non risultano casi di positività;

Policlinico Tor Vergata – Deceduto un uomo di 71 anni. 87 i pazienti ricoverati di cui 10 in terapia intensiva;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – nella giornata di ieri dimessa un’altra bambina, di 1 anno, con la mamma, entrambe guarite. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro, in totale, 14 pazienti: 11 bambini, di cui 2 in terapia intensiva, e 3 familiari;

Università Campus Bio-Medico – Sono stati processati 44 tamponi provenienti dalla Regione Valle D’Aosta. 31 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva.

Palestrina

D’Amato: «un ringraziamento a tutti gli operatori del Covid Hospital di Palestrina per l’impegno la professionalità e la passione che stanno dimostrando”.