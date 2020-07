Covid-19, 31 luglio: a Roma 13 casi e in tutto il Lazio 18

“Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e uno da Polonia.

Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi.

Ci aspettiamo un Valore RT invariato nella valutazione settimanale” , ha dichiarato l’assessore Alessio D’amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19.

“Le preoccupazioni espresse dal CTS sono condivise. Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, di questi 9 si sono resi irreperibili, senza alcun elemento di proporzionalità. Di questi 15 sono positivi ad oggi ovvero il 4,5%.

Così il meccanismo non può funzionare. Si rischia – ha concluso D’Amato – di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi.

E’ attivo il drive-in del Forlanini per i rientri dalla Romania con qualsiasi mezzo, mentre stanotte proseguiranno le operazioni per gli arrivi al Terminal bus di Tiburtina”.

Asl Roma 1: 6 nuovi casi

Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una donna di rientro da Bormio per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Un caso di un uomo ricoverato all’Umberto I e di rientro dalla Polonia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. Un caso di una donna residente a Milano con indagine epidemiologica in corso e due casi riguardano madre e figlia testate al drive-in e in isolamento.

Asl Roma 2: 5 casi

Nella Asl Roma 2 sono cinque i casi nelle ultime 24h e di questi due persone sono di un cluster familiare con link ad un caso positivo segnalato da Lecce. Un caso di un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive-in per il quale è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 3: 2 nuovi casi

Nella Asl Roma 3 sono due i casi nelle ultime 24h e uno di questi riguarda un uomo di rientro dall’Albania per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. Un caso di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione al CTO.

Asl Roma 4: 1 caso

Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h si tratta di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione al Policlinico Gemelli.

Asl Roma 6: 1 caso

Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di nazionalità del Pakistan individuato al drive-in.

Asl di Rieti: 1 caso

Un nuovo caso nella Asl di Rieti e si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl di Latina: 2 nuovi casi

Due casi riguardano la Asl di Latina e si tratta di un dipendente di un chiosco sulla spiaggia a Sabaudia ed è stata disposta la temporanea chiusura dello stabilimento balneare Il Gabbiano. Un secondo caso di una donna di rientro dalla Moldavia già posta in isolamento e avviato il contact tracing internazionale.

Il Covid-19 nel Lazio

Sono guarite 10 persone e il loro totale arriva a quota 6839. I deceduti sono 863.

In isolamento domiciliare attualmente ci sono 753 persone, 13 in più rispetto a ieri.

I malati in terapia intensiva rimangono 9 e quelli in non intensiva sono 183 (quindici in meno rispetto a ieri).

Gli attuali casi positivi al Covid-19 sono 945, 8 in più rispetto a ieri.

In tutto da inizio pandemia sono stati esaminati 8647 casi.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 27 luglio

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 27 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 12.06 (3.466 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet