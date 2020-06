Covid-19, 4 giugno: a Roma 10 casi e 11 in tutto il Lazio

E’ a Roma città dove si concentrano i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore all’interno del territorio della regione. Infatti su 11 casi totali ben 10 sono stati registrati nelle 3 Asl cittadine. L’altro caso in regione è a Latina.

Decedute almeno due persone, ma per questo dato attendiamo il comunicato dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

(Articolo in aggiornamento)

Coronavirus, i dati del 4 giugno nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 10 nuovi casi e 0 decessi

Asl Roma 1 – 3 nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana: attivata indagine epidemiologica. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

I dati nella provincia di Roma: 0 casi e 1 decesso

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 96 anni con pregresse patologie. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. Dimesso l’ultimo paziente positivo del Nuovo Ospedale dei Castelli. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Un caro saluto e un grande augurio al primo ospite della RSA Covid pubblica di Genzano che torna a casa dopo la guarigione. #SaluteLazio Pubblicato da Salute Lazio su Mercoledì 3 giugno 2020

I dati nelle altre province del Lazio: 1 nuovo caso e 0 decessi

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Notizie dagli Ospedali

Azienda Ospedaliera – Universitaria Sant’Andrea – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 37 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva. Deceduto un uomo di 67 anni con pregresse patologie. 3 pazienti guariti;

Policlinico Tor Vergata – 14 pazienti ricoverati di cui 0 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 1 paziente guarito;

Policlinico Gemelli – 41 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale. 4 pazienti sono guariti;

Policlinico Campus Biomedico – 10 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 6 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale. 2 pazienti guariti;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – restano ricoverati 2 pazienti al centro Covid di Palidoro. Valutati ai controlli ambulatoriali 10 pazienti dimessi nei giorni precedenti ed in buone condizioni generali;

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 01 giugno. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 10.01 (2.901 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet