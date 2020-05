Covid-19, 4 maggio: Roma 26 nuovi casi, in tutto il Lazio solo 36

Il trend dei nuovi contagi in Regione scende abbondantemente sotto all’1% (0,7%). 26 nella Capitale, 7 nella sua provincia e solo 3 nel resto del Lazio.

Nelle Asl della Regione nelle ultime 24 ore sono stati registrati, purtroppo, 8 decessi.

Test sierologici

Questa settimana nel Lazio 300mila test sierologici su operatori sanitari, Rsa, forze dell’ordine e farmacisti.

“Si tratta – dichiara Alessio D’Amato, assessore alla Sanità – della più grande indagine epidemiologica che verrà svolta nel nostro Paese”.

I campioni saranno tutti informatizzati e conservati presso la Bio-banca dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L’adesione all’indagine è individuale e volontaria.

La statistica del Coronavirus nel Lazio

Il 20% dei casi finora confermati è ricoverato in una struttura sanitaria, il 44% è in isolamento domiciliare e l’1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 27%.

L’età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile.

I dati del 4 maggio nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 26 nuovi casi e 3 decessi

Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Raddoppiata l’attività della postazione per il tampone drive in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio

Asl Roma 2: 8 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 88 anni, un uomo di 82 anni e una donna di 88, tutti con patologie pregresse. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Da domani le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. 3 postazioni per il tampone drive in attive sul territorio. In corso indagine epidemiologica al Santa Lucia

Asl Roma 3: 6 nuovi casi positivi. 90 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio. Postazione per tamponi drive in di Casal Bernocchi operativo, si lavora per attivare un’altra postazione

I dati nella provincia di Roma: 7 casi e 4 decessi

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. 115 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: un uomo di 82 anni e un uomo di 87 anni.

Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio

Asl Roma 6: 6 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con patologie pregresse. 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate

I dati nelle altre province del Lazio: 3 nuovi casi e 1 decesso

Asl Latina: Non risultano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 73 anni. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi in isolamento domiciliare. 0 decessi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 47 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana, in apertura il terzo all’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi negli ultimi 3 giorni. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe pubblicate sono ancora riferite ai dati complessivi registrati fino al 30 aprile. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 8.14 (2.334 casi dall’inizio dell’emergenza). Per i quartieri il tasso più alto, rispetto al numero di residenti, è in zona Foro Italico: 122.14 (8 casi) e in zona via dell’Omo: 121.52 (24 casi).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet